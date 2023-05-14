صوت جهير مدوٍّ.

استمتع بصوت جهير مدوٍّ لكل نغماتك. تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن براحة كبيرة، كما يسهّل جهاز التحكّم المضمّن التنقل عبر قوائم التشغيل. إنها مثالية عندما تردك مكالمة في الوقت الذي يكون فيه الجهير على وشك الانخفاض في مقطعك المفضّل!