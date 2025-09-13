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TAFT1/10
مصمم لتقديم صوت عالي الدقة
يدعوك مشغل الأسطوانات FT1 المزود بتقنية Bluetooth® إلى الاستمتاع بالموسيقى التي تحبها بكل رفاهية. يدور الطبق المصنوع من الألومنيوم المصبوب بانسيابية لتشغيل أسطوانات الفينيل، كما يتوفر مشغل CD مدمج. ويمكنك إعداده وتشغيله لاسلكيًا أو سلكيًا.
مشغل أسطوانات ومشغل CD
Bluetooth® 5.4، Auracast™
مكونات عالية الجودة
مخرج AUX من نوع RCA، ومنفذ لسماعات الرأس
ألبومات. أسطوانات EP. أسطوانات منفردة. صُمم مشغل الأسطوانات Philips Fidelio FT1 بمكونات عالية الجودة لتستمتع بأفضل أداء لأسطواناتك لسنوات مقبلة. يمكنك تشغيل أسطوانات الفينيل بسرعة 33 1/3 أو 45 rpm: ما عليك سوى تدوير مقبض التحكم الملموس ذي السرعتين لتحديد السرعة المناسبة، ثم إنزال الإبرة.
سواء كان قرصاً قديماً لمجموعة أغانٍ من أيام زمان أو إصداراً جديداً، ضع القرص الفضي في درج التحميل الأمامي واستمتع بالموسيقى العزيزة على قلبك. يدعم مشغّل CD المدمج جميع تنسيقات CD، ويمكنك الاطلاع على معلومات المقطع والتشغيل على شاشة LED الواضحة.
يقترن FT1 بسرعة مع مكبرات الصوت أو سماعات الرأس اللاسلكية عبر Bluetooth®. أو يمكنك استخدام Auracast™ لبث الأسطوانات وأقراص CD التي تشغّلها إلى أي عدد تريده من مكبرات الصوت المتوافقة، ما يجعله مثالياً للحفلات. ويمنحك دعم برنامج الترميز LC3 أفضل صوت ممكن.
علامة Bluetooth® النصية وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وعلامة Auracast™ النصية وشعاراتها هي علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.