اتصال لاسلكي سهل. Bluetooth® وAuracast™

يقترن FT1 بسرعة مع مكبرات الصوت أو سماعات الرأس اللاسلكية عبر Bluetooth®. أو يمكنك استخدام Auracast™ لبث الأسطوانات وأقراص CD التي تشغّلها إلى أي عدد تريده من مكبرات الصوت المتوافقة، ما يجعله مثالياً للحفلات. ويمنحك دعم برنامج الترميز LC3 أفضل صوت ممكن.