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    Gaming سماعات رأس للألعاب سلكية توضع فوق الأذن

    TAG3BK/97

    انغمس في تجربة ألعاب أفضل

    تعرف على Evina، وهي سماعات رأس للألعاب من Philips بتصميم مشترك، والمزوّدة بمشغّلات صوت مقاس 50 مم لتجربة صوتية غامرة في أثناء اللعاب. ويضمن الميكروفون المرن متعدد الاتجاهات والمصمَّم لراحة الاستخدام تواصلاً واضحًا وسلسًا مع فريقك خلال جلسات اللعب الطويلة.

    إكتشف كلّ المميزات

    Gaming سماعات رأس للألعاب سلكية توضع فوق الأذن

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    انغمس في تجربة ألعاب أفضل

    • جهير قوي بفضل مشغّلات صوت مقاس 50 مم
    • مريحة للاستماع لفترات طويلة
    • ميكروفون متعدد الاتجاهات مخصص للألعاب
    • محوّل USB-C + مقبس صوت سلكي مقاس 3,5 مم
    صوت غني بفضل مشغّلات صوت مقاس 50 مم وتصميم مغلق من الخلف مضبوط تحديدًا للألعاب

    صوت غني بفضل مشغّلات صوت مقاس 50 مم وتصميم مغلق من الخلف مضبوط تحديدًا للألعاب

    انغمس في مشاهد صوتية غنيّة وقويّة صُمّمت تحديدًا للألعاب. تتميّز سماعات الرأس بمشغّلات صوت مقاس 50 مم توفر ترددات عالية نقية وأصواتًا وسطى دقيقة وجهيرًا قويًا نابضًا، في حين يعزّز التصميم المغلق من الخلف تجربة اللعب من خلال عزل صوت اللعبة وتوجيهه مباشرة إلى أذنيك.

    يلتقط الميكروفون متعدد الاتجاهات صوتك من كل الزوايا

    يلتقط الميكروفون متعدد الاتجاهات صوتك من كل الزوايا

    يصل صوتك بوضوح تام في كل مرة، إذ يلتقط الميكروفون متعدد الاتجاهات صوتك بشكل طبيعي من أي زاوية مع تقليل الضوضاء الخلفية. سواء أكنت تعطي تعليمات استراتيجية أم تتحدّث مع أصدقائك، تبقى محادثتك واضحة وخالية من التشويش. هذا ويوفّر زر كتم مخصّص على غطاء الأذن الأيسر إمكانية كتم الصوت فورًا عند الحاجة.

    توفّر وسادات الأذن المصنوعة من قماش مسامي راحة فائقة في أثناء الاستخدام

    توفّر وسادات الأذن المصنوعة من قماش مسامي راحة فائقة في أثناء الاستخدام

    استمتع بجلسات لعب طويلة من دون أي إرهاق بفضل وسادات الأذن المصنوعة من قماش مسامي فائق النعومة. تتكيّف وسادات الأذن هذه بلطف مع شكل أذنيك حتى بعد فترات استخدام طويلة ما يمنع تراكم الحرارة ويقلّل من نقاط الضغط. في حين توفر البطانة المصنوعة من قماش مسامي ملاءمة مثالية خفيفة الوزن تتكيّف مع أي شكل للرأس.

    تضمن عصابة الرأس المرنة المصممة لتعلو فوق الرأس ملاءمة أفضل

    توزّع عصابة الرأس المصممة لتعلو فوق الرأس الوزن بشكل ديناميكي ما يُزيل نقاط الضغط. وتتكيّف تلقائيًا مع أي شكل للرأس لتوفير ملاءمة مخصصة وخفيفة لتبقى ثابتة حتى في أثناء جلسات اللعب المكثفة من دون الحاجة إلى أي تعديل يدوي، لتوفير راحة تدوم طوال اليوم ومن دون أي ضغط على الرأس.

    تتيح بكرة التحكّم سهلة الاستخدام والموجودة على غطاء الأذن ضبطًا سريعًا لمستوى الصوت

    لن تضطر بعد اليوم للبحث عن أزرار التحكّم في أثناء اللعب. فتتيح لك بكرتنا الفريدة والمدمجة بسلاسة في غطاء الأذن ضبط مستوى الصوت فورًا وبدقّة بلمسة خفيفة من إصبعك لتبقى مغمورًا في التجربة من دون أي انقطاع.

    يضمن منفذ USB-C ومقبس صوت مقاس 3,5 مم التوافق مع عدة منصات

    اتصل بسهولة بأي جهاز. فيوفّر التوافق مع كل من قابس 3,5 مم ومحوّل USB-C إعدادًا فوريًا مع أجهزة الكمبيوتر وPlayStation™️‎ وXbox™️‎ والهواتف المحمولة وأجهزة Mac وأنظمة الواقع الافتراضي وSwitch. اطّلع على دليل الاتصال للتحقّق من التوافق.

    المواصفات التقنية

    • Sound

      نظام الصوت
      مغلق
      نطاق التردد
      20 - 40000 هرتز
      قطر السماعة
      40 ملم
      المقاومة
      16 أوم
      طاقة الإدخال القصوى
      20 مللي واط
      الحساسية
      112 ديسيبل (1 كيلوهرتز، 126 مللي فولت)
      نوع المشغل
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      الميكروفون
      ميكروفون متعدد الاتجاهات
      توصيل الكبل
      قابس استريو حجم 3,5 مم
      متوافقة مع:
      أجهزة الكمبيوتر وPlayStation™️‎ وXbox™️‎ وNintendo Switch™‎ والهواتف المحمولة وأجهزة Mac وأنظمة الواقع الافتراضي
      طول السلك
      1.5  أمتار

    • Outer Carton

      الطول
      33.2  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      18.7  سم
      الوزن الإجمالي
      1.68  كلغ
      الارتفاع
      25.2  سم
      GTIN
      1 48 95229 17147 0
      الوزن الصافي
      0.73  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.95  كلغ

    • الملاءمة

      التحكم في مستوى الصوت
      دوّار
      نوع مفاتيح التحكم
      زر
      التحكم بالاتصال
      نعم
      تشغيل/إيقاف مؤقت
      نعم

    • Packaging dimensions

      الارتفاع
      25.7  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      تعليق
      العرض
      17.5  سم
      العمق
      10.5  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 17147 3
      الوزن الإجمالي
      0.418  كلغ
      الوزن الصافي
      0.244  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.174  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      21.96  سم
      العرض
      16.6  سم
      العمق
      10.32  سم
      الوزن
      0.236  كلغ

    • الملحقات

      مضمنة
      محوّل USB-C

    • Design

      اللون
      أسود
      طريقة الارتداء
      سماعة مثبتة على الرأس
      مادة وصلة الأذن
      قماش
      الملاءمة على الأذن
      مثبتة فوق الأذن
      نوع غطاء الأذن
      جزء خلفي مغلق

    • Telecommunication

      ميكروفون للاتصال
      1 mic

    Badge-D2C

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