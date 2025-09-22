TAG3BK/97
انغمس في تجربة ألعاب أفضل
تعرف على Evina، وهي سماعات رأس للألعاب من Philips بتصميم مشترك، والمزوّدة بمشغّلات صوت مقاس 50 مم لتجربة صوتية غامرة في أثناء اللعاب. ويضمن الميكروفون المرن متعدد الاتجاهات والمصمَّم لراحة الاستخدام تواصلاً واضحًا وسلسًا مع فريقك خلال جلسات اللعب الطويلة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
انغمس في مشاهد صوتية غنيّة وقويّة صُمّمت تحديدًا للألعاب. تتميّز سماعات الرأس بمشغّلات صوت مقاس 50 مم توفر ترددات عالية نقية وأصواتًا وسطى دقيقة وجهيرًا قويًا نابضًا، في حين يعزّز التصميم المغلق من الخلف تجربة اللعب من خلال عزل صوت اللعبة وتوجيهه مباشرة إلى أذنيك.
يصل صوتك بوضوح تام في كل مرة، إذ يلتقط الميكروفون متعدد الاتجاهات صوتك بشكل طبيعي من أي زاوية مع تقليل الضوضاء الخلفية. سواء أكنت تعطي تعليمات استراتيجية أم تتحدّث مع أصدقائك، تبقى محادثتك واضحة وخالية من التشويش. هذا ويوفّر زر كتم مخصّص على غطاء الأذن الأيسر إمكانية كتم الصوت فورًا عند الحاجة.
استمتع بجلسات لعب طويلة من دون أي إرهاق بفضل وسادات الأذن المصنوعة من قماش مسامي فائق النعومة. تتكيّف وسادات الأذن هذه بلطف مع شكل أذنيك حتى بعد فترات استخدام طويلة ما يمنع تراكم الحرارة ويقلّل من نقاط الضغط. في حين توفر البطانة المصنوعة من قماش مسامي ملاءمة مثالية خفيفة الوزن تتكيّف مع أي شكل للرأس.
توزّع عصابة الرأس المصممة لتعلو فوق الرأس الوزن بشكل ديناميكي ما يُزيل نقاط الضغط. وتتكيّف تلقائيًا مع أي شكل للرأس لتوفير ملاءمة مخصصة وخفيفة لتبقى ثابتة حتى في أثناء جلسات اللعب المكثفة من دون الحاجة إلى أي تعديل يدوي، لتوفير راحة تدوم طوال اليوم ومن دون أي ضغط على الرأس.
لن تضطر بعد اليوم للبحث عن أزرار التحكّم في أثناء اللعب. فتتيح لك بكرتنا الفريدة والمدمجة بسلاسة في غطاء الأذن ضبط مستوى الصوت فورًا وبدقّة بلمسة خفيفة من إصبعك لتبقى مغمورًا في التجربة من دون أي انقطاع.
اتصل بسهولة بأي جهاز. فيوفّر التوافق مع كل من قابس 3,5 مم ومحوّل USB-C إعدادًا فوريًا مع أجهزة الكمبيوتر وPlayStation™️ وXbox™️ والهواتف المحمولة وأجهزة Mac وأنظمة الواقع الافتراضي وSwitch. اطّلع على دليل الاتصال للتحقّق من التوافق.
Sound
إمكانية الاتصال
Outer Carton
الملاءمة
Packaging dimensions
أبعاد المنتج
الملحقات
Design
Telecommunication
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