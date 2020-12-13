ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
TAH5255BK/97
نقدّم لك الصوت المذهل
ضَع سماعات الرأس على أذنيك واشعر بطبقات الصوت الغنية! تقدّم لك سماعات الرأس اللاسلكية هذه صوت AAC، لأصوات أكثر وضوحًا ومذهلة. أما الطلاء المعدني الكلاسيكي فيزوّدك بشكل رائع. استمتع بوقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة.
جزء خلفي مغلق ووحدات تشغيل بقياس 40 مم
Bluetooth®
ألا تعجبك الأغنية الحالية؟ تخطاها عبر الضغط مطوّلاً. هل تريد رفض تلقي مكالمة؟ اضغط مرة على الزر للقيام بذلك. والإقران الذكي عبر Bluetooth يعني أن سماعات الأذن هذه تتذكّر الجهاز الأخير الذي اقترنت به.