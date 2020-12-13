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5000 seriesسماعات رأس لاسلكية

TAH5255BK/97

نقدّم لك الصوت المذهل

ضَع سماعات الرأس على أذنيك واشعر بطبقات الصوت الغنية! تقدّم لك سماعات الرأس اللاسلكية هذه صوت AAC، لأصوات أكثر وضوحًا ومذهلة. أما الطلاء المعدني الكلاسيكي فيزوّدك بشكل رائع. استمتع بوقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة.

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نقدّم لك الصوت المذهل

  • جزء خلفي مغلق ووحدات تشغيل بقياس 40 مم

  • Bluetooth®‎

كبل مضمّن وقابل للفصل. تجربة استماع متواصلة بفضل التشغيل السلكي.

زر متعدد الوظائف. تحكم سهل بالموسيقى والمكالمات

ألا تعجبك الأغنية الحالية؟ تخطاها عبر الضغط مطوّلاً. هل تريد رفض تلقي مكالمة؟ اضغط مرة على الزر للقيام بذلك. والإقران الذكي عبر Bluetooth يعني أن سماعات الأذن هذه تتذكّر الجهاز الأخير الذي اقترنت به.

اتصال متين جدًا عبر Bluetooth. تحكّم سهل.

المواصفات التقنية

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