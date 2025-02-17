TAH7508BK/97
تصميم أنيق وصوت رائع.
حوّل كل ما هو عادي إلى روائع مع سماعات الرأس اللاسلكية الأنيقة هذه. صوت مذهل وإلغاء متقدّم للضوضاء يمنحك الحرية للانغماس في كل قائمة تشغيل موسيقى أو بودكاست. هل تحتاج إلى التحدّث؟ ستكون مكالماتك واضحة أيضًا.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
توفّر المشغلات المضبوطة بشكل مثالي بحجم 40 مم الكثير من التفاصيل والجهير لكل أغنية أو بودكاست. يمكنك حتى استخدام الكابل المضمن لتوصيل السماعات بالطاقة والاستمتاع بملفات الصوت العالية الدقة المتوفرة على خدمة البث المفضلة لديك. عند عدم الاستماع، تحافظ العلبة المتينة والجذابة على أمان سماعات الرأس.
لا تتمتع سماعات الرأس اللاسلكية الخفيفة الوزن هذه بشكل رائع فحسب، بل تتيح لك التركيز على ما تريد الاستماع إليه. تقوم ميزة إلغاء الضوضاء المتقدمة بتنقية الأصوات غير المرغوب فيها من العالم من حولك، ويتيح لك وضع التنبّه إعارة انتباهك للعالم من حولك عند الحاجة.
تحكّم بالموسيقى التي تستمع إليها بفضل تطبيق Philips Headphones. اضبط المستويات بنفسك أو اختر من بين أنماط الصوت المضبوطة مسبقًا. يمكنك أيضًا استخدام التطبيق للتبديل بين أوضاع إلغاء الضوضاء المضبوطة مسبقًا.
يوفّر لك التصميم الخفيف الوزن تجربة ارتداء أفضل، كما يسهّل التصميم الصغير حملها أينما ذهبت
بطانات من القماش الناعم لراحة إضافية، لتتمكن من وضع سماعات الرأس للفترة التي تريدها
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الملاءمة
الطاقة
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
الملحقات
تصميم
الاتصالات
ميزات إلغاء الضوضاء النشط (ANC)
المساعد الصوتي
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