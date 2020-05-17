المنزل هو المكان حيث تتواجد الموسيقى

حان وقت الاسترخاء بفضل مكبّر الصوت بتقنية Bluetooth الذي سيشعرك براحة المنزل. استمتع بوقت تشغيل يبلغ 20 ساعة ووظيفة بنك الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يتناسب القماش الخاص بمكبرات الصوت والمصنوع من مزيج من الصوف، واللوحة العلوية من الفولاذ المصقول حتى مع أبسط الديكورات الداخلية.