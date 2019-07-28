ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
TAKH301BL/00
مارس ما تجيده وتحبه
يمكن للأطفال الاستمتاع بسماعات الرأس على الأذن التي ستضفي تميزًا على أسلوبهم. فقد تم تحديد مستوى الصوت في سماعة الرأس هذه على 85 ديسيبل، وهي متينة كفاية لوضعها في حقيبة المدرسة. ويمكن للأطفال تزيين غطائَي الأذنَين بملصقات أو بأعمالهم الفنية!
مشغلات حجم 32 مم/جزء خلفي مغلق
مثبتة على الأذن
بطانات أذن ناعمة
طول مثالي للكبل لمنحك حرية وضع جهاز الصوت في المكان الذي تريده.
بفضل تصميمها المخصص لحماية أذنَي الصغار، تتميّز سماعات الرأس هذه بمشغلات صوتية حجم 32 مم تم تحديد مستوى الصوت فيها على 85 ديسبيل. وبالتالي، يمكنك الاسترخاء والاطمئنان لعلمك بأن أطفالك يستمتعون بأغانيهم وبمقاطع الفيديو والألعاب بشكل آمن.
يمكن للأطفال تخصيص هذه السماعات بواسطة ملصقات أو حتى بأعمالهم الفنية ورسوماتهم الخاصة، إذ يمكن فتح الطبقة الخارجية الظاهرة لغطائَي الأذنَين حتى تتمكن من الرسم على الجهة الداخلية. كذلك، يتم إرفاق ثلاث مجموعات من الملصقات والبطاقات المصورة.