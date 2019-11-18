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Performanceصوت عالي الدقة، سماعات رأس مثبّتة على الأذن

TAPH805BK/10

تحكّم بالهدوء

استمع إلى الموسيقى وليس إلى صوت المطر. يمكنك التحكّم بوظيفة إلغاء الضوضاء النشط على سماعات الرأس اللاسلكية والمثبّتة على الأذن هذه وفقًا للحالة. استمع إلى الموسيقى طوال الرحلة، بفضل وقت تشغيل يبلغ 30 ساعة وعملية شحن سريعة ومرنة

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سماعات رأس لاسلكية ومثبّتة على الأذن مع ميزة إلغاء الضوضاء النشط

تحكّم بالهدوء

  • جزء خلفي مغلق ووحدات تشغيل بقياس 40 مم

  • مثبتة فوق الأذن

تصميم قابل للطي بشكل مسطّح وصغير الحجم. سهولة في التخزين

تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بغطاءي أذن ناعمَين يمكن طيّهما بدقة بطريقتَين. يمكنك طيّهما بشكل مسطّح، ما يعتبر مثاليًا لتخزينهما في درج مكتبك أو حقيبة الحمل المضمّنة؛ أو يمكنك طيّهما بشكل مسطّح ونحو الداخل للحصول على حزمة صغيرة تتّسع في جيب معطفك وحقائبك.

منفذ كبل إدخال الصوت لتجربة استماع سلكية

ميكروفون مضمّن مزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت لصوت نقي

لن تسمع بعد الآن صدى الصوت المزعج أثناء التحدث عبر الهاتف. فبفضل تقنية إلغاء صدى الصوت، يمكنك الحصول دومًا على اتصال نقي وبدون تشويش.

المواصفات التقنية

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