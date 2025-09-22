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  • الراقصة الصغيرة
  • الراقصة الصغيرة
  • الراقصة الصغيرة
  • الراقصة الصغيرة
  • الراقصة الصغيرة
  • الراقصة الصغيرة
  • الراقصة الصغيرة
  • الراقصة الصغيرة
  • الراقصة الصغيرة
  • الراقصة الصغيرة
  • الراقصة الصغيرة
  • الراقصة الصغيرة
  • الراقصة الصغيرة
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  • الراقصة الصغيرة
  • الراقصة الصغيرة
  • الراقصة الصغيرة
  • الراقصة الصغيرة
  • الراقصة الصغيرة
  • الراقصة الصغيرة
  • الراقصة الصغيرة
  • الراقصة الصغيرة
  • الراقصة الصغيرة
  • الراقصة الصغيرة
  • الراقصة الصغيرة
  • الراقصة الصغيرة

مكبر صوت لاسلكي

TAS1000B/00

الراقصة الصغيرة

ضعها في جيبك. علقها في حقيبتك. ثبّتها على مقود دراجتك. عندما ترغب في صوت أقوى وأكثر عمقًا من هاتفك، فإن هذه السماعة فائقة الحمل والمقاومة للماء بتقنية Bluetooth® هي الطريقة المثالية للانطلاق.

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الراقصة الصغيرة

  • صوت مميز مع Bass+‎

  • Auracast™ لصوت أقوى

  • وقت تشغيل يستمر 20 ساعة

  • مقاوم للرذاذ، ويحتوي على حزام عملي

صوت مميز مع جهير مدهش وقوي

صوت مميز مع جهير مدهش وقوي

يقدم لك مكبر الصوت الصغير هذا أداءً صوتيًا يفوق حجمه، حيث يوفر قدرة تصل إلى 10 واط كحد أقصى (5 واط RMS) بجودة صوت غنية وحيوية، بالإضافة إلى جهير قوي بفضل المشع غير الفعال وتقنية Bass+‎ المبتكرة. ويتضمن ميكروفونًا مدمجًا لتمكين المكالمات من دون استخدام اليدين.

تشغيل طوال اليوم وقدرة على تحمل القليل من المياه

تشغيل طوال اليوم وقدرة على تحمل القليل من المياه

بفضل مدة تشغيل تصل إلى 20 ساعة بشحنة واحدة، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى من دون انقطاع. يأتي الكبل مزودًا بحزام صغير متين ومقاوم للتمزق، لتتمكن من تعليقه بسهولة على حقيبة الظهر أو مقود دراجتك. هذا ويحميه هيكله المقاوم للرذاذ بتصنيف IPX5 من قطرات المطر وانسكابات السوائل، وتستغرق عملية إعادة شحنه الكاملة عبر USB-C نحو ساعتين ونصف فقط.

بث ثابت عبر Bluetooth® حتى في الأماكن المزدحمة

هل قوائم التشغيل جاهز؟ يمنحك Bluetooth®‎ 5.4 اتصالاً سريعًا ومستقرًا حتى في المناطق المكتظة، ويوفر نطاق تشغيل أوسع. ويمكنك استخدام تطبيق Philips Entertainment المصاحب لاختيار المصدر.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. تُعد علامة كلمة Bluetooth®‎ وشعاراتها علامات تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc.‎. تُعد علامة كلمة Auracast™‎ وشعاراتها علامات تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc.‎.

  2. يعني تصنيف IPX5 أن مكبر الصوت محمي ضد رشقات المياه.