اختر اللون الذي يناسبك. عبّر عن أسلوبك

اختر ما يناسبك دائمًا. يتوفر مكبر الصوت بتقنية Bluetooth هذا بألوان متعددة، لتعبّر عن أسلوبك. ويسهّل رباط الحمل المتطابق حمل مكبر الصوت أينما ذهبت.