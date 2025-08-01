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TAS2000B/00
يشعل الحماس ويتحمل الصدمات
اقضِ أوقاتًا جميلة مع مكبر الصوت الصغير الحجم المقاوم للرذاذ، والذي يمنحك ما يصل إلى 20 ساعة من التشغيل بشحنة واحدة. أضواء LED أنيقة تُضفي أجواءً مميزة، وتقنية Bass+ تُقدم صوت جهير عميقًا بأي مستوى صوت، ويمكنك توصيله بمكبرات صوت أخرى للحصول على صوت أقوى.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتميز مكبر الصوت المحمول الصغير بصوت غني ضخم نظرًا لحجمه بقوة 20 واط كحد أقصى (10 واط RMS). بفضل مشعّين ثنائيين غير فعالين وتقنية Bass+ الحصرية، يحافظ مكبر الصوت على جهير عميق ونقي، حتى عند مستويات الصوت المنخفضة. ويتميز بميكروفون مضمّن، ما يتيح لك الرد على المكالمات بدون استخدام يديك.
بفضل وقت تشغيل يصل إلى 20 ساعة في عملية شحن واحدة، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى طوال اليوم وحتى الليل. يسهّل الحزام العملي حمل مكبر الصوت هذا، كما أن هيكله المقاوم للرذاذ بتصنيف IPX5 يحميه من قطرات المطر والانسكابات. يمنحك الشحن لمدة 30 دقيقة 5 ساعات من التشغيل، ويستغرق إعادة الشحن الكامل حوالي ساعتين ونصف.
هل قوائم التشغيل جاهزة؟ يوفر لك Bluetooth® 5.4 اتصالاً ثابتاً لبثّ سلس. تتيح لك ميزة الاتصال المتعدد النقاط بجهازي Bluetooth® في الوقت نفسه، ويمكنك توصيل مشغّل موسيقى محمول أو ذاكرة USB بمنفذ USB-A في مكبر الصوت.
يتيح لك تطبيقنا المصاحب اختيار مصدر الصوت، والتحكم في التشغيل وتقنية Bass+، والتبديل بين أوضاع الإضاءة المختلفة، والتحقق من عمر البطارية، وغير ذلك الكثير. هذا ويُسهّل وضع PartyLink المدمج في التطبيق الاتصال بمكبرات صوت أخرى عبر Auracast™ للحصول على صوت أقوى.
نستخدم في هذا المنتج البلاستيك المُعاد تدويره بعد الاستهلاك، كما أن عبواتنا خالية من البلاستيك.
تُطبع الإضافات على ورق مُعاد تدويره باستخدام حبر الصويا، والعبوة نفسها مصنوعة من كرتون مُعاد تدويره معتمد من FSC.
هل تريد المزيد من الميزات؟ يمكنك إقرانه بمكبر صوت TAS2000 آخر للاستمتاع بتجربة استيريو لاسلكية حقيقية (TWS). أو استخدم Auracast™ لبث ما تستمع إليه إلى مكبرات صوت أخرى متوافقة: يسمح الجهاز بترميز الاتصالات المنخفضة التعقيد (LC3) للحصول على صوت أفضل، كما أن الإعداد سهل للغاية عبر تطبيقنا المصاحب.
عند الاستماع للإيقاعات، تنبض أضواء LED RGB الملونة فوق المشعين الثنائيين غير الفعالين وحولهما. تتوفر خمسة أوضاع إضاءة مختلفة للاختيار من بينها. ما عليك سوى الضغط على زر الإضاءة في مكبر الصوت أو استخدام تطبيقنا المصاحب للبدء، وإعلام الجميع بأنك جاهز للحفلة.
الصوت
مكبرات الصوت
إمكانية الاتصال
تنسيقات الصوت المعتمدة
الملاءمة
التوافق
الطاقة
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
الملحقات
تصميم
الاستدامة
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