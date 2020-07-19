أينما كنت في المنزل

نغمات صباحية في الحمام. محطات بودكاست ملهمة في مكتبك في المنزل. يأتي مكبر الصوت العصري هذا مزوّدًا بتقنية Bluetooth ويتميّز بقماش خاص بمكبرات الصوت ومصنوع من مزيج من الصوف، وأزرار منقوشة، ليتماشى دائمًا مع كل المناسبات. احصل على صوت غني جدًا ووقت تشغيل يدوم لمدة 10 ساعات.