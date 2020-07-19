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TAS7505/00
موسيقى رائعة
شغّل المحتوى الذي تحبّه بفضل مكبر الصوت المزوّد بتقنية Bluetooth والذي يتميّز بشكل جميل يتماشى مع أي ديكور. ستحصل على وقت تشغيل يبلغ 20 ساعة وصوت غني مع جهير دافئ. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر وظيفة بنك الطاقة لشحن الهواتف، كما يضفي القماش المخصص لمكبرات الصوت والمصنوع من مزيج من الصوف أناقة عصرية.
Bluetooth®
قدرة إخراج تبلغ 30 واط
وقت تشغيل يستمر 20 ساعة
وظيفة بنك الطاقة المضمّنة
من التمارين الصباحية إلى العشاء على الشرفة، مع مكبر الصوت بتقنية Bluetooth هذا يمكنك تشغيل الموسيقى بأسلوب أنيق. تتيح لك الأزرار المنقوشة التحكّم في التشغيل، وإقران ستيريو، وتفعيل Bluetooth، وغير ذلك. وتتوفر فتحة الرباط في مكبر الصوت لتسهيل استخدام شريط الحمل.
يوفر المشع غير الفعال صوت جهير قويًا. ويبقى الصوت الصادر من المشغّل بنطاق كامل حجم 3,57 بوصة واضحًا حتى مع مستوى الصوت المرتفع. هل تريد زيادة مستوى صوت الموسيقى أكثر بعد؟ قم بالإقران مع مكبر صوت مماثل لصوت استيريو.
يتضمّن مكبر الصوت منفذ USB-A عملي يسمح لك باستخدام مكبر الصوت لشحن جهاز ذكي. كذلك، يمكنك الإقران عبر Bluetooth بسهولة تامة، وسيتذكّر مكبر الصوت الجهاز الأخير الذي اقترن به.
يشير تصنيف IPX7 إلى إمكانية غمر مشغّل مكبر الصوت بالمياه لغاية 30 دقيقة على عمق يصل إلى متر واحد. أما قماش مكبر الصوت فغير مقاوم للمياه، إلا أنه قادر على تحمّل بضع قطرات من المياه.