ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
TAT3708WT/97
حرّر أذنيك. واسمع كل شيء.
تتيح لك سماعات الرأس اللاسلكية مفتوحة الأذن هذه سماع كل ما يدور من حولك، إلى جانب موسيقاك أيضاً.
تصميم مفتوح الأذن
جودة مكالمات واضحة
تتميّز سماعات الرأس هذه بخوارزمية التعويض التكيفي لمستوى الصوت المتساوي (AELC). تضبط هذه الخوارزمية صوت الجهير والثلاثي لتتمكن من الاستماع إلى أصوات واضحة ومتوازنة سواء أكنت في الخارج وكان مستوى الصوت مرتفعًا أم في الداخل ومستوى الصوت منخفضًا.
لا تدَع الأصوات من حولك تقاطع استماعك إلى الآخرين. تتميّز سماعات الرأس هذه بميكروفون يعمل بالذكاء الاصطناعي مزوّد بخوارزمية متقدمة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتصفية الضوضاء التي لا تريد سماعها وضمان إجراء مكالمات واضحة. استمع إلى الآخرين بوضوح في كل مرة.
استمتع بصوت رائع بغض النظر عن الطقس بفضل التصنيف IPX4 والمشغّلات القوية بحجم 13 مم. تتميّز سماعات الرأس بأنها مقاومة للطرطشة وبعدم تأثرها بالقليل من المطر أو التعرّق، لذا لا داعي للقلق حيال التعرّض للمياه قليلاً.