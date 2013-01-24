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سماعات رأس لاسلكية مزوّدة بميكروفون

TAUN102BK/00
  • حرية لاسلكية حرية لاسلكية حرية لاسلكية
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    سماعات رأس لاسلكية مزوّدة بميكروفون

    TAUN102BK/00

    حرية لاسلكية

    تقدّم لك السماعة في الأذن الصغيرة والمذهلة المزوّدة بتقنية Bluetooth صوتًا قويًا وتسمح لك بالاستمتاع بالموسيقى لاسلكيًا لفترة تصل إلى 7 ساعات، لتشكّل بالتالي حلًا يسهل حمله ونقله لاستخدام ملائم. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية مزوّدة بميكروفون

    حرية لاسلكية

    تقدّم لك السماعة في الأذن الصغيرة والمذهلة المزوّدة بتقنية Bluetooth صوتًا قويًا وتسمح لك بالاستمتاع بالموسيقى لاسلكيًا لفترة تصل إلى 7 ساعات، لتشكّل بالتالي حلًا يسهل حمله ونقله لاستخدام ملائم. إكتشف كلّ المميزات

    حرية لاسلكية

    تقدّم لك السماعة في الأذن الصغيرة والمذهلة المزوّدة بتقنية Bluetooth صوتًا قويًا وتسمح لك بالاستمتاع بالموسيقى لاسلكيًا لفترة تصل إلى 7 ساعات، لتشكّل بالتالي حلًا يسهل حمله ونقله لاستخدام ملائم. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية مزوّدة بميكروفون

    حرية لاسلكية

    تقدّم لك السماعة في الأذن الصغيرة والمذهلة المزوّدة بتقنية Bluetooth صوتًا قويًا وتسمح لك بالاستمتاع بالموسيقى لاسلكيًا لفترة تصل إلى 7 ساعات، لتشكّل بالتالي حلًا يسهل حمله ونقله لاستخدام ملائم. إكتشف كلّ المميزات

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      حرية لاسلكية

      صوت قوي.

      • مشغلات حجم 6 مم/جزء خلفي مقفل
      • سماعة مثبتة في الأذن
      • تشغيل لمدة 7 ساعات

      تقنية الشحن السريع

      تزوّدك تقنية الشحن السريع بالطاقة سريعًا عندما يتدنى مستوى شحن البطارية. فعملية شحن تستغرق 15 دقيقة تضمن تشغيلها لفترة 90 دقيقة.

      غطاءا الأذنَين المغناطيسيان المساميان يضمنان تخزينها السهل والمرتب

      تتميّز سماعات الرأس المثبتة في الأذن بغطائَي أذنَين مغناطيسيَين مساميَين يضمنان تخزينها السهل والمرتب بطريقة ذكية. فقد تم تضمين قطع مغناطيسية في الجزء الخلفي لكل من غطائَي الأذنَين لكي يلتصق الغطائَين معًا، ما يمنع تشابك السماعات أو إحداث فوضى أو جلبة. يكفي أن تلصقهما ببعض من الجهة الخلفية، وتلفّهما بالسلك المسطّح الذي لا يسمح بحصول أي تشابك، وتضعهما في حقيبتك، وأنت تعلم بأنك ستتمكن من سحب السماعات بسهولة في أي وقت.

      المواصفات التقنية

      • إمكانية الاتصال

        الميكروفون
        ميكروفون مضمن
        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • HFP
        • HSP
        • AVRCP
        إصدار Bluetooth
        5.0

      • الكرتون الداخلي

        الوزن الإجمالي
        0.48  كلغ
        GTIN
        ‎2 48 95229 10014 9
        الارتفاع
        11  سم
        الطول
        18.9  سم
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        6
        وزن العلبة فارغة
        0,156  كلغ
        العرض
        16.6  سم
        الوزن الصافي
        0.324  كلغ

      • الكرتون الخارجي

        الوزن الإجمالي
        2.25  كلغ
        GTIN
        ‎1 48 95229 10014 2
        الارتفاع
        23.3  سم
        الطول
        35,4  سم
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        24
        وزن العلبة فارغة
        0.954  كلغ
        العرض
        21  سم
        الوزن الصافي
        1.296  كلغ

      • أبعاد العلبة

        العمق
        2.5  سم
        EAN
        ‎48 95229 10014 5
        الوزن الإجمالي
        0.069  كلغ
        الارتفاع
        17.3  سم
        الوزن الصافي
        0,054  كلغ
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        الكرتون
        وزن العلبة فارغة
        0.015  كلغ
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما
        العرض
        9.5  سم

      • أبعاد المنتج

        العمق
        0  سم
        الارتفاع
        2.25  سم
        الوزن
        0.035  كلغ
        العرض
        1.4  سم
        طول السلك
        61,8  سم

      • الملحقات

        دليل البدء السريع
        دليل البدء السريع
        كبل USB
        مضمن للشحن

      • الصوت

        الاستجابة للتردد
        20 - 20000  هرتز
        المقاومة
        16  أوم
        الحساسية
        100  ديسيبل

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • أغطية أذن بثلاثة أحجام
      • كبل شحن USB

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