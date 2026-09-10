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جديد
TAV9000F/73
تينا
كل الإحساس. كل الروح. امنح الموسيقى التي تحبها قوة أكبر مع مشغل الأسطوانات الشامل المزود بتقنية Bluetooth®، والذي يشغّل الأسطوانات ويبث الموسيقى ويضبط محطات الراديو أيضًا. ستحصل على مظهر كلاسيكي يخطف الأنظار—ومكبرات صوت مدمجة مذهلة لصوت ستيريو هائل.
تصميم كلاسيكي، صوت عصري
240 W بحد أقصى (120 W RMS)
مشغل أسطوانات بسرعتين
راديو FM، وتقنية Bluetooth® 5.4
يحيي التصميم الجريء المستوحى من منتصف القرن إرث تصاميم أجهزة راديو Philips الأسطورية من ثلاثينيات وخمسينيات القرن الماضي، بينما يجعلك الصوت الغني والقوي تعيش اللحظة. وتنسجم التفاصيل الكلاسيكية، مثل الهيكل الخشبي وشبكة مكبر الصوت المقعّرة، تمامًا مع المزايا العصرية المريحة، مثل تقنية Bluetooth® وتطبيقنا المرافق العملي.
استمتع بصوت غني ودافئ يهز الوجدان بقوة تصل إلى 240 W بحد أقصى (120 W RMS) عند البث أو الاستماع إلى الراديو—وبقوة تصل إلى 120 W بحد أقصى (60 W RMS) عند تشغيل الأسطوانات. تتكامل وحدتا تشغيل كبيرتان ومكبرا صوت عالي التردد مع مكبر للصوت الجهير ومنفذ انعكاس الجهير لتملأ المكان بنغمات عالية متألقة، ومتوسطة معبّرة، ومنخفضة قوية ومنضبطة.
يمكنك تشغيل أسطوانات الفينيل بسرعة 33 1/3 أو 45 rpm على طبق من الألومنيوم المصبوب، كما يمكن إزالة غطاء الغبار إذا كنت تفضّل استخدام The Tina من دونه. ويضمن ذراع الالتقاط المصنوع من الألومنيوم والمزوّد بثقل موازن، إلى جانب آلية مقاومة الاهتزاز، أن تتبع إبرة Audio-Technica القابلة للاستبدال أخاديد الأسطوانة بدقة متناهية: عند أعلى مستويات الصوت، ستضج الحفلة بالحماس، لكن أسطواناتك لن تتخطى أي نغمة.
علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وعلامة كلمة Auracast™ وشعاراتها هي علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.