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تم إيقافه
XD3010/61
لالتقاط 99,9%* من جسيمات الغبار الصغيرة
تجمع المكنسة الكهربائية الجديدة Performer Compact من Philips ما بين التصميم الصغير والأداء الكبير. استمتع بتنظيف دقيق في كل أرجاء المنزل بفضل تقنية AirflowMax وفوهة ExtraClean التي نقدّمها.
2000 واط
فلتر Super Clean Air
3 لترات
استفد من سعة أكبر وتدفق هواء محسّن بفضل حجرة الغبار التي تتميّز بتصميم فريد، وذلك من خلال كيس الغبار المانع للانسداد، مما يتيح قوة شفط عالية إلى حين امتلاء كيس الغبار.
يوفر المحرك القوي بقوة 2000 واط قوة شفط عالية للحصول على نتائج تنظيف شاملة.
يضمن التصميم الصغير الحجم والخفيف الوزن سهولة تخزين المكنسة الكهربائية وحملها.
شفط الغبار من الأرضيات الصلبة طراز (IEC62885-2). تم اختبار أداء التنقية وفقًا للمعيار DIN EN 60312/11/2008.