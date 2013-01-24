يعيش المستهلكون اليوم في عالم متصل ببعضه البعض، حيث تعمل الأجهزة والتطبيقات والخدمات بسلاسة عبر إنترنت الأشياء. وأصبح بإمكانهم الآن الاستفادة من حل يسهّل توصيل المنتجات بدون بذل أي جهود، ويسمح لك بالتركيز على ما هو حقًّا مهم، أي العملاء.
تقدّم سحابة الأجهزة HealthSuite خدمات الاتصال بالأجهزة مثبتة وموثوقة على نطاق عالمي، بما في ذلك خدمة مماثلة مخصصة في البر الرئيسي للصين. وتدعم هذه الخدمة أي نوع من الأجهزة أو تطبيقات الأجهزة المحمولة المتصلة، وتستند إلى أكثر من عشر سنوات من الخبرة مع ملايين المنتجات التي سبق وأن حصلت على دعم النظام الأساسي.
نظرًا لتوافر النظام الأساسي كخدمة (الدفع حسب الاستخدام)، وكجزء من النظام الأساسي الرقمي HealthSuite، لم تعد مضطرًا إلى دفع التكاليف أو بذل الجهود لإعداد النظام النهائي الخلفي التابع لك وصيانته وتشغيله. بدلاً من ذلك، ستتم معالجة الاتصالات التي تجريها عبر خدمات الإنترنت، مثل تحديثات البرامج الثابتة وتسجيل المستخدمين وجمع البيانات، بسهولة وسلاسة عبر نظامنا الأساسي القابل للتحجيم.
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