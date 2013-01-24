يساعد حل Ambient Experience المستشفيات على خلق بيئات ملائمة من خلال إضافة الضوء الديناميكي وتقنية الإسقاط والصوت تجعل المرضى يشعرون بالراحة أثناء تجربتهم المليئة بالضغط النفسي وتخفّف من مستوى قلقهم.



يحسّن حل Philips Ambient Experience لغرف قسم الأشعة من جودة الرعاية التي تقدّم لك عبر خلق بيئة مريحة وهادئة للمرضى ومكان عمل فعّال للموظفين.



يمكن أن تساعد قوالب تصاميم الغرف المصدّقة في دعم إجراء معين في أماكن سريرية مختلفة. وحسب المتطلبات السريرية وقيود الميزانية ومعلمات المشروع، يمكن أن نوفّر مجموعة متنوعة من حلول Ambient Experience الموسّعة لتلائم طبيعة العمل لديك.



تتوفر تصاميم Ambient Experience لدعم غرف الرنين المغناطيسي (MR) والتصوير المقطعي المحوسب (CT) والتصوير الشعاعي وغرف الإجراءات التداخلية.



تعلّم المزيد حول ما يمكن أن نقدمه لدعم غرف قسم الأشعة من خلال حلول Ambient Experience.