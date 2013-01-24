يشهد مجال التخدير في يومنا الحالي موجة من التغييرات يمكن وصفها بجذرية.



منذ بداية العصر الحديث والطب في مسيرة متواصلة لتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية. ومع التطورات التي يشهدها عالمنا، لم تعد الرعاية حكرًا على المرضى ذوي الحالات البسيطة بل أصبحت تُقدّم لأصحاب الحالات الطبية المعقّدة. ولكن عجلة التقدّم لم تتوقف عند هذا الحد، فإذ بعامل جديد يطرأ على مجال الرعاية في الآونة الأخيرة جاعلاً من البيانات ركيزة للطب بدلاً من الأدلة. هذا الأمر دفع بالبيانات إلى كشف النقاب عن اتجاهات غير مسبوقة أدّت إلى انبثاق رؤى جديدة توفر أساليب حديثة لتحسين مستوى الرعاية.

ولم يكن بالأمر المفاجئ أن يطال التغيير غرف العمليات التي لا تزال غير مستوفية حقها بالكامل على الرغم من كونها مسرحًا لإنقاذ الأرواح. فإذ بها تحتل مكانة في هذا الاتجاه الجديد الذي يفرض على الطاقم الطبي في غرف العمليات جمع بيانات عالية الجودة لتوفير رعاية مثلى وفقًا لقواعد الاستخدام المفيد وممارسات التعويض الجديدة السائدة.

لطالما وجد الكثيرون أن غرف العمليات هي آخر مكان يحتاج الطاقم الطبي فيه إلى اعتماد سجل طبي إلكتروني، على الرغم من مواجهة الفريق الطبي تحديات الاتصال بالشبكة الحالية داخل الغرف فضلاً عن تحديات التحكم بالتكاليف من دون تعريض حياة المريض إلى الخطر أو المساس بمستوى الرعاية.

ويتمثل أحد حلول تحسين الأداء وتلبية المطالب داخل غرف العمليات في التخدير الموحد والشامل. ففي الواقع، يحتاج الطاقم الطبي إلى حل يشمل المجموعة الكاملة من وسائل الرعاية التي تؤثر على مسار ونجاح العمل الجراحي، والتي تتصل في الوقت عينه بالأنظمة الموجودة بحسب طريقة العمل المعتمدة. فضلاً عن ذلك، يجب على الحل المعتمد أن يضع المريض واحتياجاته في المرتبة الأولى؛ من هنا، يجب أن يناسب هذا الحل جميع المرضى بغض النظر عن أعمارهم أو حالتهم الصحية أو الإجراءات الجراحية الواجب تطبيقها. وفي النهاية، يُتوقع من هذا الحل توفير بيانات عالية الجودة بغية تحسين الأداء ومستوى الرعاية الصحية.

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