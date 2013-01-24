في هذه الأوقات الصعبة، كنا هنا من أجلك. فبعد ظهور جائحة كوفيد-19، سرعان ما تحركت فيليبس كابيتال لإنشاء خطة استجابة للتمويل في ظل أزمة كوفيد-19 بغرض تلبية الاحتياجات العاجلة لعملائنا وشركائنا، والتي كانت تتراوح بين برامج الدفع الآجل (1-6 أشهر) وبرامج الإيجار وإمكانية الوصول إلى الشبكة العالمية للتمويل المدعوم من وكالة ائتمانات التصدير (ECA). وهذا يعني أنك لن تكون مضطرًا إلى تأجيل عمليات الاستحواذ على التكنولوجيا الصحية الضرورية، بغض النظر عن حل فيليبس الذي اخترته أو الميزانية التي تمتلكها.