الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
الصفحة الرئيسية

التمويل المدعوم من وكالة ائتمان الصادرات

الاتصال بنا
نبذة عن شركة فيليبس كابيتال
    إضافة الى جميع عروض تمويل Philips Capital الأخرى، نقدم لك طريقة آمنة لمواصلة تقديمك للرعاية الصحية. يسمح هيكل تمويل ائتمان الموردين من وكالة ائتمان الصادرات للعملاء عبر الحدود بالحصول على تمويل بالعملة الصعبة لشراء معدات فيليبس الطبية. تعمل Philips Capital من خلال شبكة عالمية من وكالات ائتمان الصادرات، مثل Atradius وOeKB وAshra وUS EXIM Bank على ترتيب تسهيلات ائتمانية للصادرات.
    التدفق النقدي الجيد

    استفد من التمويل بالعملات الصعبة

     
    • احصل على تقنية فيليبس المتقدمة
    • شروط سداد مرنة ربع سنوية أو نصف سنوية
    • دفعة اولى بنسبة 15٪ كحدّ أدنى مطلوبة وفقا لإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
    • فترة استحقاق تصل إلى 7 سنوات تخضع لمعايير الاكتتاب الصادرة عن وكالة ائتمان الصادرات
    • يبدأ التمويل عند تسليم المعدات
    المرونة

    إضمن أسعار فائدة تنافسية

     
    • معدلات تمويل جذابة مقارنة بالاقتراض المحلي
    • فترة سماح تصل إلى 6 أشهر كحد أقصى
    • تحديد سعر الفائدة باليورو / الدولار الأمريكي طوال مدة الاستحقاق
    • دفعات أصلية متساوية يتم احتساب الفائدة على الرصيد المتناقص من الدفعات الأصلية
    الملاءمة

    حافظ على قدرتك الائتمانية الحالية

     
    • يتم التمويل بترتيب مباشر من فيليبس
    • لا يطلب منك قرض مصرفي
    • خطوط الائتمان الخاصة بك في مصرفك المحلي محفوظة
    • إن تمويل ائتمان الموردين من وكالة ائتمان الصادرات
    • يذكر على انه ائتماناً للمورّد في البيانات المالية *الضمانات:
      الكمبيالات / سندات اذنية
    • الصادرات (إن وجدت)الضمانات الإضافية حسب ما تطلبه وكالة ائتمانا
    المرونة

    تأمين أسعار فائدة تنافسية

     
    • معدلات تمويل منافسة مقارنة بالاقتراض المحلي
    • أسعار فائدة منخفضة متاحة على أساس معدل اليورو / الدولار العائم
    • تقديم فترة سماح أطول للمشاريع المعقدة واسعة النطاق
    • الضمانات: كما تطلبها وكالة ائتمان الصادرات بعد التقييم
    التدفق النقدي الجيد

    استفد من التمويل بالعملات الصعبة

     
    • احصل على تقنية فيليبس المتقدمة
    • شروط سداد مرنة ربع سنوية أو نصف سنوية
    • تمويل المشاريع الجاهزة والمعقدة
    • فترة استحقاق تصل لمدة 10 سنوات للمشاريع طويلة الأجل تخضع لمعايير الاكتتاب الصادرة عن وكالة ائتمان الصادرات
    • دفعة أولى بنسبة 15٪ كحدّ أدنى مطلوبة وفقاً لإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. متاحة عن طريق قرض تجاري
    الاتصال بنا
    *

    معلومات الاتصال

    * هذا الحقل مطلوب
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    *
    من خلال تحديد سبب التواصل بك بإمكاننا توفير خدمة أفضل لك.
    We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
    *
    *

    ماذا يعني هذا?
    Final CEE consent

    حلول تمويل الرعاية الصحية الرائدة

    هيكل تمويل وكالة ائتمان الصادرات

    استفد من التمويل بالعملة الصعبة العابر للحدود بشروط تنافسية لتحصل على حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية
    من فيليبس

    مُدد الدفع ممتد الأجل


    الحصول على التكنولوجيا الصحية من فيليبس والسداد لاحقًا
    اكتشف المزيد

    التمويل التجاري

    الوصول إلى رأس المال العامل لتنمية أعمالك مع فيليبس
    اكتشف المزيد

    إخلاء المسؤولية

    هذا المحتوى مخصَّص لأغراض المعلومات العامة فقط ويخضع للتخصيص والتعاقد وموافقة الممول. ولاستكشاف المزيد، يُرجى الاتصال بممثل فيليبس المحلي لديك.

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك