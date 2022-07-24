تجربة غامرة أكثر من أي وقت مضى. Ambilight من 4 جوانب.

بفضل Ambilight، ستصبح تجربة مشاهدة تلفزيون MiniLED من Philips المذهلة أفضل بعد. تتوهّج أضواء LED من كل جوانب التلفزيون الأربعة وتغيّر الألوان بتزامن مثالي مع ألوان الأحداث على الشاشة أو مع الموسيقى التي تسمعها. إنها ميزة دافئة وغامرة لدرجة أنك لن تصدق أنك كنت تشاهد التلفزيون من دونها.