ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
HD9352/31
صُممت لتدوم طويلاً
غلاية متينة من الفولاذ المقاوم للصدأ بالكامل الآمن والموافق عليه للاحتكاك بالطعام، الموثوق به ولفترة طويلة. ابتكرت Philips هذه الغلاية الأنيقة والتي تدوم لفترة طويلة، مستخدمةً الثقة والخبرة اللتين تتمتّع بهما على مدار 60 سنة.
سهلة التعبئة والاستخدام والتنظيف
عملية غلي سريعة وآمنة
تصميم متين معدني بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ والموافق عليه لملامسة الطعام لاستخدام موثوق به ولفترة طويلة.
تضمن أداة التسخين المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والمخفية الغليان السريع والتنظيف السهل.
نظام أمان متعدد المستويات للحماية من الغليان حتى جفاف المياه، مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي عندما تصبح المياه جاهزة