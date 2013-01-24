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Airfryer حجم XXL

HD9630/21
  • أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون
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  • تشغيل إيقاف مؤقت
  • تشغيل إيقاف مؤقت
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Premium Airfryer حجم XXL

    HD9630/21

    أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون

    يستخدم جهاز Airfryer حجم XXL من Philips الهواء الساخن لقلي طعامك المفضّل من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه. وقد تم تصميم تقنية إزالة الدهون الجديدة لإزالة الدهون من الطعام وللاستمتاع بأكثر طريقة صحية للقلي لك ولعائلتك. إكتشف كلّ المميزات

    Premium Airfryer حجم XXL

    أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون

    يستخدم جهاز Airfryer حجم XXL من Philips الهواء الساخن لقلي طعامك المفضّل من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه. وقد تم تصميم تقنية إزالة الدهون الجديدة لإزالة الدهون من الطعام وللاستمتاع بأكثر طريقة صحية للقلي لك ولعائلتك. إكتشف كلّ المميزات

    أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون

    يستخدم جهاز Airfryer حجم XXL من Philips الهواء الساخن لقلي طعامك المفضّل من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه. وقد تم تصميم تقنية إزالة الدهون الجديدة لإزالة الدهون من الطعام وللاستمتاع بأكثر طريقة صحية للقلي لك ولعائلتك. إكتشف كلّ المميزات

    Premium Airfryer حجم XXL

    أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون

    يستخدم جهاز Airfryer حجم XXL من Philips الهواء الساخن لقلي طعامك المفضّل من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه. وقد تم تصميم تقنية إزالة الدهون الجديدة لإزالة الدهون من الطعام وللاستمتاع بأكثر طريقة صحية للقلي لك ولعائلتك. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل airfryer

      أعلى مستوى من النكهة، أدنى قدر من الدهون

      طعم مقرمش، دهون أقلّ*

      • تقنية إزالة الدهون
      • تقنية Rapid Air
      • أبيض، 1,4 كجم
      تقوم تقنية إزالة الدهون بفصل الدهون الزائدة والتقاطها

      تقوم تقنية إزالة الدهون بفصل الدهون الزائدة والتقاطها

      تناول طعامًا صحيًا أكثر من خلال إزالة الدهون الزائدة من طعامك. إن Airfryer من Philips هو جهاز Airfryer الوحيد بتقنية إزالة الدهون الذي يفصل الدهون الزائدة ويلتقطها. استمتع بطعام شهي مقرمش من الخارج وطري من الداخل مع أعلى مستوى من النكهة وأدنى قدر من الدهون.

      يتسع الحجم العائلي XXL لدجاجة كاملة أو 1,4 كجم من البطاطس المقلية

      يتسع الحجم العائلي XXL لدجاجة كاملة أو 1,4 كجم من البطاطس المقلية

      نعم، يمكنك إعداد الوجبات بحجم عائلي في جهاز Airfryer الجديد حجم XXL. تسهّل سعته الكبيرة تحضير الوجبات الشهية والكبيرة. وبإمكانك طهو دجاجة كاملة أو حتى ما يصل إلى 1,4 كجم من البطاطس المقلية لإرضاء أفراد العائلة أو الأصدقاء الجائعين. قدّم ما يصل إلى ست حصص بفضل السلة بسعة 7,3 لترات.

      القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين.

      القلي والخَبز والشوي والتحميص وحتى إعادة التسخين.

      يمكنك إعداد مئات الأطباق باستخدام جهاز Airfryer، إذ يسمح لك بقلي الوجبات وخَبزها وشويها وتحميصها وحتى إعادة تسخينها. استمتعي بطعام لذيذ مع كل قضمة بفضل تدفق الهواء في جهاز Philips وتصميمه على شكل نجم البحر. فهو يطهو الطعام بشكل متساوٍ من كل الجوانب للحصول على وجبات مثالية في كل مرة.

      تقنية Rapid Air لطعام شهي ومقرمش أكثر

      تقنية Rapid Air لطعام شهي ومقرمش أكثر

      تولّد تقنية Rapid Air من Philips تدفق هواء أسرع بـ 7 أضعاف لتحضير طعام شهي ومقرمش*. استمتع بوجبات خفيفة ووجبات كاملة صحية أكثر ولذيذة، مقرمشة بطريقة مثالية وطرية من الداخل في الوقت نفسه

      أسرع من الفرن بمرة ونصف*

      أسرع من الفرن بمرة ونصف*

      باتت عملية الطهو أسرع وأنسب من أي وقت مضى مع جهاز Airfryer من Philips؛ فبفضل التسخين الفوري وتقنية Rapid Air، يمكنك طهو الطعام بوقت أسرع بمرة ونصف مقارنة بالفرن. والأفضل من ذلك كله، لا داعي لإحماء جهاز Airfryer مسبقًا، فما عليك سوى تشغيله وبدء الطهو.

      مئات الوصفات في التطبيق وكتيّب وصفات مجاني مضمّن

      مئات الوصفات في التطبيق وكتيّب وصفات مجاني مضمّن

      يتضّمن كتيّب الوصفات المجاني الذي نقدّمه أكثر من 30 وصفة شهية، بدءًا من الوجبات الخفيفة السريعة والصحية ووصولاً إلى الوجبات العائلية الكاملة، بالإضافة إلى إرشادات يسهل اتباعها من طهاة محترفين. ويحتوي تطبيق Airfryer من Philips على المزيد من النصائح والبرامج التعليمية والوصفات التي يسهل اتباعها.

      قلي من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه

      قلي من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه

      يستخدم جهاز Airfryer الهواء الساخن لطهو طعامك المفضّل من دون إضافة الزيت أو باستخدام كمية قليلة منه، لقلي الطعام بنسبة دهون أقل تصل إلى 90%*. استمتع بمذاق شهي ونتائج مقرمشة تمامًا كتلك التي تحصل عليها بالقلي التقليدي ولكن مع أقل كمية ممكنة من الدهون.

      تأتي كل الأجزاء القابلة للفك مزوّدة بتقنية QuickClean وهي آمنة للتنظيف في الجلاية

      تأتي كل الأجزاء القابلة للفك مزوّدة بتقنية QuickClean وهي آمنة للتنظيف في الجلاية

      تتميّز عملية التنظيف بأنها سريعة وسهلة بفضل سلة Airfryer المزوّدة بتقنية QuickClean مع شبكة غير لاصقة وقابلة للفك. يمكن تنظيف كل من السلة والدرج القابل للفك مع طلاء مانع للالتصاق في الجلاية، لعملية تنظيف بدون مجهود.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        التحكم بالوقت
        لغاية 60 دقيقة
        QuickClean
        نعم
        الجزء الخارجي من الغطاء الجانبي البارد
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة مدمج
        نعم
        قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        نعم
        إيقاف تشغيل تلقائي
        نعم
        مخزن لسلك الطاقة
        نعم
        إشارة الاستعداد
        نعم
        عنصر تحكم بدرجة الحرارة
        80 - 200 درجة مئوية
        مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
        نعم
        ضوء تشغيل الطاقة
        نعم
        ميزات المنتج
        • إيقاف تشغيل تلقائي
        • مخزن لسلك الطاقة
        • قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • إشارة الاستعداد
        • عنصر تحكم بدرجة الحرارة
        • كتيّب الوصفات والتطبيق
        • سلة QuickClean
        • Advanced Rapid Air
        التقنية
        تقنية إزالة الدهون

      • التصميم واللون الخارجي

        وزن المنتج
        7,93  غ
        مواد الهيكل الرئيسي
        بلاستيك

      • الملحقات المضمّنة

        Rapid Air الحائزة على براءة اختراع
        نعم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • المواصفات التقنية

        الطاقة
        2225  واط
        زر الإعداد المسبق
        لا
        سعة السلة
        1,4 كجم
        زر الحفاظ على السخونة
        لا
        البرامج
        لا
        واجهة
        تماثلي
        التشغيل الفوري/لا حاجة إلى الإحماء المسبق
        نعم
        حفظ إعدادات الطهو
        لا
        تقنية Rapid Air
        نعم
        تقنية إزالة الدهون
        نعم
        سعة السلة
        1.4  كلغ

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        322 ‏x ‏433 x‏ 316  ملليمترًا
        وزن المنتج
        7,93  كلغ

      • التصميم

        اللون
        أبيض

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