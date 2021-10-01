9 أكواب من السيليكون لفطائر المافن للاستمتاع بأطباق مختلفة

يمكن إزالة فطائر المافين أو الكاب كيك من أكواب المافين لجهاز Airfryer بسهولة بفضل مادتها المرنة. فالأطراف المتعرّجة تجعل فطائر المافين تبدو حتى أفضل! ونظرًا إلى أنها مصنوعة من السيليكون الخالي من الرائحة، يمكنك أعادة استخدام أكواب المافين لجهاز Airfryer بشكل متكرر!