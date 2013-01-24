كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300
يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):
للحفاظ على العضّاضة في متناول اليد
ستبقى العضّاضة نظيفة وقريبة من طفلك دائمًا بفضل مشبك العضّاضة Avent من Philips. فقد تم تصميمه لتركيب سهل/ كما أنه لن يترك أثرًا على ثياب طفلك. متوفر في ثلاثة ألوان عصرية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
للحفاظ على العضّاضة في متناول اليد
ستبقى العضّاضة نظيفة وقريبة من طفلك دائمًا بفضل مشبك العضّاضة Avent من Philips. فقد تم تصميمه لتركيب سهل/ كما أنه لن يترك أثرًا على ثياب طفلك. متوفر في ثلاثة ألوان عصرية. إكتشف كلّ المميزات
للحفاظ على العضّاضة في متناول اليد
ستبقى العضّاضة نظيفة وقريبة من طفلك دائمًا بفضل مشبك العضّاضة Avent من Philips. فقد تم تصميمه لتركيب سهل/ كما أنه لن يترك أثرًا على ثياب طفلك. متوفر في ثلاثة ألوان عصرية. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
للحفاظ على العضّاضة في متناول اليد
ستبقى العضّاضة نظيفة وقريبة من طفلك دائمًا بفضل مشبك العضّاضة Avent من Philips. فقد تم تصميمه لتركيب سهل/ كما أنه لن يترك أثرًا على ثياب طفلك. متوفر في ثلاثة ألوان عصرية. إكتشف كلّ المميزات
كل منتج له رقم موديل (نموذج) مختلف. يبدأ رقم الموديل (النموذج) عادة بأحرف تليها مجموعة أرقام. مثلاً: GC6440، 10/37PFL7403D أو02/SA1300
يوجد عدة طرق لتحديد رقم الموديل (النموذج):
SCF176/68
SCF169/37
SCF172/70
SCF172/68
SCF213/20
SCF169/35
SCF182/64
SCF172/62
SCF176/62
SCF212/20
SCF169/28
SCF172/50
يتميّز مشبك العضّاضة بفتحة كبيرة جدًا، مما يسمح بتعليقها بألبسة الطفل بيد واحدة
لا يترك المشبك أثرًا على ثياب طفلك
تتناسب مع كل العضّاضات التي تتميز بمسكات دائرية
بلد المنشأ
المحتويات
مراحل النمو