ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SHB3075WT/00
متوفر في
أطرب حواسك. BASS+
توفر سماعات الرأس BASS+ من Philips جهيرًا ضخمًا ونابضًا بتصميم أنيق وصغير. فهي تتميّز بمظهر جميل وصوت مميّز وقيمة رائعة. سماعات رأس لاسلكية بتقنية Bluetooth للأشخاص الذي يرغبون في الاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد.
مشغلات حجم 32 مم/جزء خلفي مغلق
مثبتة على الأذن
بطانات أذن ناعمة
إمكانية طيّ لتصبح السماعات مسطحة
بفضل تصميمها الصوتي المغلق، تحجب سماعات BASS+ الضوضاء المحيطة لابتكار عزل صوت محسّن وتقديم تجربة استماع أفضل.
تتميز سماعات الرأس BASS+ بمشغلات مكبر الصوت حجم 32 مم التي توفر صوت جهير قويًا ومدوّيًا.
تضمن وسادات الأذن الناعمة والمسامية مستوى كبيرًا من الراحة أثناء جلسات الاستماع إلى الموسيقى والأغاني الطويلة.
قد تختلف النتائج الفعلية