المنتجاتالدعم
en/ar

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج مع الملحق
  • صورة عن التغليف
  • الصورة الأولية
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة حول تفاصيل المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج مع الملحق
  • صورة عن التغليف
  • الصورة الأولية

تم إيقافه

BASS+سماعات رأس لاسلكية على الأذن مزوّدة بميكروفون

SHB3075WT/00

متوفر في

أزرق
أزرق
أسود
أسود
باللون الأبيض
باللون الأبيض
حمراء
حمراء

أطرب حواسك. BASS+‎

توفر سماعات الرأس BASS+‎ من Philips جهيرًا ضخمًا ونابضًا بتصميم أنيق وصغير. فهي تتميّز بمظهر جميل وصوت مميّز وقيمة رائعة. سماعات رأس لاسلكية بتقنية Bluetooth للأشخاص الذي يرغبون في الاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد.

عرض جميع المزايا

أطرب حواسك. BASS+‎

  • مشغلات حجم 32 مم/جزء خلفي مغلق

  • مثبتة على الأذن

  • بطانات أذن ناعمة

  • إمكانية طيّ لتصبح السماعات مسطحة

عزل صوت رائع لتجربة استماع أفضل

عزل صوت رائع لتجربة استماع أفضل

بفضل تصميمها الصوتي المغلق، تحجب سماعات BASS+‎ الضوضاء المحيطة لابتكار عزل صوت محسّن وتقديم تجربة استماع أفضل.

مشغّلات مكبر الصوت حجم 32 مم

مشغّلات مكبر الصوت حجم 32 مم

تتميز سماعات الرأس BASS+‎ بمشغلات مكبر الصوت حجم 32 مم التي توفر صوت جهير قويًا ومدوّيًا.

وسادات أذن ناعمة توفر راحة لدى وضعها لفترات طويلة

وسادات أذن ناعمة توفر راحة لدى وضعها لفترات طويلة

تضمن وسادات الأذن الناعمة والمسامية مستوى كبيرًا من الراحة أثناء جلسات الاستماع إلى الموسيقى والأغاني الطويلة.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

إخلاء المسؤولية

  1. قد تختلف النتائج الفعلية