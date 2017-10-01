سماعات رأس لاسلكية على الأذن مزوّدة بميكروفون
أطرب حواسك. BASS+
توفر سماعات الرأس BASS+ من Philips جهيرًا ضخمًا ونابضًا بتصميم أنيق وصغير. فهي تتميّز بمظهر جميل وصوت مميّز وقيمة رائعة. سماعات رأس لاسلكية بتقنية Bluetooth للأشخاص الذي يرغبون في الاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد.
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هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سماعات رأس لاسلكية على الأذن مزوّدة بميكروفون
أطرب حواسك. BASS+ مشغلات حجم 32 مم/جزء خلفي مغلق مثبتة على الأذن بطانات أذن ناعمة إمكانية طيّ لتصبح السماعات مسطحة توفر لك البطارية القابلة لإعادة الشحن وقت تشغيل يصل إلى 12 ساعة
بما أنها توفر مدة تشغيل تبلغ 12 ساعة، ستحظى بالطاقة الكافية للاستمرار بالاستماع إلى موسيقاك طوال اليوم.
مشغّلات مكبر الصوت حجم 32 مم
تتميز سماعات الرأس BASS+ بمشغلات مكبر الصوت حجم 32 مم التي توفر صوت جهير قويًا ومدوّيًا.
غطاءا أذنَين وعصبة رأس قابلة للضبط توفر راحة تامة
تتميّز سماعات الرأس BASS+ المصممة للراحة المثالية بغطائَي أذنَين دوّارَين وعصبة رأس قابلة للضبط لضمان الملاءمة والراحة لجميع مستخدميها.
جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك
صوت جهير قوي ومدوٍّ يسمح لك بالغوص بعالم الموسيقى. لا تدع تصميمه الأنيق يخدعك، فالمشغلات المعدّلة بشكل خاص وفتحات صوت الجهير تنتج ترددات منخفضة لابتكار صوت BASS+ الفريد من نوعه والمتميّز.
تقنية Bluetooth اللاسلكية
قم بإقران سماعاتك بسهولة بأي جهاز مزوّد بتقنية Bluetooth للاستماع إلى الموسيقى لاسلكيًا.
يمكنك التحكّم بالمكالمات والموسيقى ومستوى الصوت بفضل المفاتيح المتوفرة في غطاء الأذن
أزرار التحكّم المتوفرة في غطاء الأذن جهة اليمين تسمح لك بالتحكّم بالموسيقى والمكالمات بكبسة واحدة.
تصميم قابل للطي بشكل مسطّح لحملها بسهولة
بفضل تصميمها القابل للطي بشكل مسطّح، يسهل طيّ سماعات الرأس BASS+ وتخزينها، ما يجعلها الرفيق المثالي للسفر.
إجراء مكالمات ملائم بدون استخدام اليدين
إجراء مكالمات ملائم بدون استخدام اليدين مع ميكروفون وتقنية Bluetooth® 4.1
وسادات أذن ناعمة توفر راحة لدى وضعها لفترات طويلة
تضمن وسادات الأذن الناعمة والمسامية مستوى كبيرًا من الراحة أثناء جلسات الاستماع إلى الموسيقى والأغاني الطويلة.
عزل صوت رائع لتجربة استماع أفضل
بفضل تصميمها الصوتي المغلق، تحجب سماعات BASS+ الضوضاء المحيطة لابتكار عزل صوت محسّن وتقديم تجربة استماع أفضل.
كبل شحن USB
يسهّل كبل شحن USB المضمّن تشغيل سماعاتك ومدّها بالطاقة لدى الحاجة إليها.
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الصوت
نظام الصوت
مغلق قطر السماعة
32 ملم المقاومة
32 أوم نوع المغناطيس
NdFeB الاستجابة للتردد
9 - 21000
هرتز طاقة الإدخال القصوى
40 مللي واط الحساسية
103 ديسيبل نوع
ديناميكي
إمكانية الاتصال
الميكروفون
ميكروفون مضمن إصدار Bluetooth
4.1 ملفات تعريف Bluetooth الحد الأقصى للنطاق
لغاية 10
أمتار
الكرتونة الخارجية
الطول
21.2
سم عدد العلب الخاصة بالمستهلك
3 الطول
8.3
بوصة العرض
16.5
سم الوزن الإجمالي
0.98
كلغ الارتفاع
24
سم GTIN
1 69 51613 99166 1 العرض
6.5
بوصة الارتفاع
9.4
بوصة الوزن الصافي
0.459
كلغ الوزن الإجمالي
2.161
رطل الوزن الصافي
1.012
رطل وزن العلبة فارغة
0.521
كلغ وزن العلبة فارغة
1.149
رطل
الملاءمة
إدارة المكالمات التحكم في مستوى الصوت
نعم
الطاقة
نوع البطارية
ليثيوم بوليمر وقت تشغيل الموسيقى
12*
ساعة (ساعات) مدّة الانتظار
166* ساعة مدّة التحدث
12* ساعة
أبعاد العلبة
الارتفاع
22.5
سم نوع العلبة
الكرتون طريقة العرض على الرف
كلاهما العرض
19.5
سم العمق
4.8
سم الارتفاع
8.9
بوصة عدد المنتجات المضمّنة
1 EAN
69 51613 99166 4 العرض
7.7
بوصة الوزن الإجمالي
0.264
كلغ العمق
1.9
بوصة الوزن الصافي
0.153
كلغ الوزن الإجمالي
0.582
رطل الوزن الصافي
0.337
رطل وزن العلبة فارغة
0.111
كلغ وزن العلبة فارغة
0.245
رطل
أبعاد المنتج
الارتفاع
18.5
سم العرض
13.5
سم العمق
4
سم العرض
5.3
بوصة الارتفاع
7.3
بوصة العمق
1.6
بوصة الوزن
0.132
كلغ الوزن
0.291
رطل
الملحقات
دليل البدء السريع
نعم كبل USB
نعم
تصميم
اللون
حمراء
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