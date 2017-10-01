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  • أطرب حواسك. BASS+‎ أطرب حواسك. BASS+‎ أطرب حواسك. BASS+‎

    سماعات رأس لاسلكية على الأذن مزوّدة بميكروفون

    SHB3075RD/00

    أطرب حواسك. BASS+‎

    توفر سماعات الرأس BASS+‎ من Philips جهيرًا ضخمًا ونابضًا بتصميم أنيق وصغير. فهي تتميّز بمظهر جميل وصوت مميّز وقيمة رائعة. سماعات رأس لاسلكية بتقنية Bluetooth للأشخاص الذي يرغبون في الاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد.

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    متوفر في:

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    سماعات رأس لاسلكية على الأذن مزوّدة بميكروفون

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    أطرب حواسك. BASS+‎

    • مشغلات حجم 32 مم/جزء خلفي مغلق
    • مثبتة على الأذن
    • بطانات أذن ناعمة
    • إمكانية طيّ لتصبح السماعات مسطحة
    توفر لك البطارية القابلة لإعادة الشحن وقت تشغيل يصل إلى 12 ساعة

    توفر لك البطارية القابلة لإعادة الشحن وقت تشغيل يصل إلى 12 ساعة

    بما أنها توفر مدة تشغيل تبلغ 12 ساعة، ستحظى بالطاقة الكافية للاستمرار بالاستماع إلى موسيقاك طوال اليوم.

    مشغّلات مكبر الصوت حجم 32 مم

    مشغّلات مكبر الصوت حجم 32 مم

    تتميز سماعات الرأس BASS+‎ بمشغلات مكبر الصوت حجم 32 مم التي توفر صوت جهير قويًا ومدوّيًا.

    غطاءا أذنَين وعصبة رأس قابلة للضبط توفر راحة تامة

    غطاءا أذنَين وعصبة رأس قابلة للضبط توفر راحة تامة

    تتميّز سماعات الرأس BASS+‎ المصممة للراحة المثالية بغطائَي أذنَين دوّارَين وعصبة رأس قابلة للضبط لضمان الملاءمة والراحة لجميع مستخدميها.

    جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك

    جهير قوي صاخب يمكنه إطراب حواسك

    صوت جهير قوي ومدوٍّ يسمح لك بالغوص بعالم الموسيقى. لا تدع تصميمه الأنيق يخدعك، فالمشغلات المعدّلة بشكل خاص وفتحات صوت الجهير تنتج ترددات منخفضة لابتكار صوت BASS+‎ الفريد من نوعه والمتميّز.

    تقنية Bluetooth اللاسلكية

    تقنية Bluetooth اللاسلكية

    قم بإقران سماعاتك بسهولة بأي جهاز مزوّد بتقنية Bluetooth للاستماع إلى الموسيقى لاسلكيًا.

    يمكنك التحكّم بالمكالمات والموسيقى ومستوى الصوت بفضل المفاتيح المتوفرة في غطاء الأذن

    يمكنك التحكّم بالمكالمات والموسيقى ومستوى الصوت بفضل المفاتيح المتوفرة في غطاء الأذن

    أزرار التحكّم المتوفرة في غطاء الأذن جهة اليمين تسمح لك بالتحكّم بالموسيقى والمكالمات بكبسة واحدة.

    تصميم قابل للطي بشكل مسطّح لحملها بسهولة

    تصميم قابل للطي بشكل مسطّح لحملها بسهولة

    بفضل تصميمها القابل للطي بشكل مسطّح، يسهل طيّ سماعات الرأس BASS+‎ وتخزينها، ما يجعلها الرفيق المثالي للسفر.

    إجراء مكالمات ملائم بدون استخدام اليدين

    إجراء مكالمات ملائم بدون استخدام اليدين

    إجراء مكالمات ملائم بدون استخدام اليدين مع ميكروفون وتقنية Bluetooth® 4.1

    وسادات أذن ناعمة توفر راحة لدى وضعها لفترات طويلة

    وسادات أذن ناعمة توفر راحة لدى وضعها لفترات طويلة

    تضمن وسادات الأذن الناعمة والمسامية مستوى كبيرًا من الراحة أثناء جلسات الاستماع إلى الموسيقى والأغاني الطويلة.

    عزل صوت رائع لتجربة استماع أفضل

    عزل صوت رائع لتجربة استماع أفضل

    بفضل تصميمها الصوتي المغلق، تحجب سماعات BASS+‎ الضوضاء المحيطة لابتكار عزل صوت محسّن وتقديم تجربة استماع أفضل.

    كبل شحن USB

    كبل شحن USB

    يسهّل كبل شحن USB المضمّن تشغيل سماعاتك ومدّها بالطاقة لدى الحاجة إليها.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نظام الصوت
      مغلق
      قطر السماعة
      32 ملم
      المقاومة
      32 أوم
      نوع المغناطيس
      NdFeB
      الاستجابة للتردد
      9 - 21000  هرتز
      طاقة الإدخال القصوى
      40 مللي واط
      الحساسية
      103 ديسيبل
      نوع
      ديناميكي

    • إمكانية الاتصال

      الميكروفون
      ميكروفون مضمن
      إصدار Bluetooth
      4.1
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      21.2  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      الطول
      8.3  بوصة
      العرض
      16.5  سم
      الوزن الإجمالي
      0.98  كلغ
      الارتفاع
      24  سم
      GTIN
      1 69 51613 99166 1
      العرض
      6.5  بوصة
      الارتفاع
      9.4  بوصة
      الوزن الصافي
      0.459  كلغ
      الوزن الإجمالي
      2.161  رطل
      الوزن الصافي
      1.012  رطل
      وزن العلبة فارغة
      0.521  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      1.149  رطل

    • الملاءمة

      إدارة المكالمات
      • مكالمة قيد الانتظار
      • التنقّل بين مكالمتين
      • الرد/إنهاء المكالمة
      • كتم الميكروفون
      • رفض المكالمة
      • التبديل بين المكالمات والموسيقى
      التحكم في مستوى الصوت
      نعم

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم بوليمر
      وقت تشغيل الموسيقى
      12*  ساعة (ساعات)
      مدّة الانتظار
      166* ساعة
      مدّة التحدث
      12* ساعة

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      22.5  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      كلاهما
      العرض
      19.5  سم
      العمق
      4.8  سم
      الارتفاع
      8.9  بوصة
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      69 51613 99166 4
      العرض
      7.7  بوصة
      الوزن الإجمالي
      0.264  كلغ
      العمق
      1.9  بوصة
      الوزن الصافي
      0.153  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.582  رطل
      الوزن الصافي
      0.337  رطل
      وزن العلبة فارغة
      0.111  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.245  رطل

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      18.5  سم
      العرض
      13.5  سم
      العمق
      4  سم
      العرض
      5.3  بوصة
      الارتفاع
      7.3  بوصة
      العمق
      1.6  بوصة
      الوزن
      0.132  كلغ
      الوزن
      0.291  رطل

    • الملحقات

      دليل البدء السريع
      نعم
      كبل USB
      نعم

    • تصميم

      اللون
      حمراء

    Badge-D2C

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