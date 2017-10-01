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تم إيقافه
SHE4305BL/00
متوفر في
أطرب حواسك. BASS+
اختبر صوتًا قويًا بشكل مذهل وينبض من هيكل صغير ومتين. توفر سماعات الأذن BASS+ من Philips عزلاً رائعًا للصوت وثباتًا أثناء ارتدائها، بفضل مشغّلات مكبر صوت تم ضبطها خصيصًا للجهير العالي، للاستمتاع بنبضات الموسيقى إلى أقصى حد.
مشغلات حجم 12,2 مم/جزء خلفي مقفل
سماعة مثبتة في الأذن
صممت هذه السماعة بشكل مريح وعملي مع أنابيب بيضاوية ومتزاوية لتأمين الراحة والملاءمة الطبيعية. لذا، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى والأغاني طوال ساعات براحة تامة.
يسمح لك جهاز تحكم عن بعد سهل الاستخدام بتشغيل الأغاني والموسيقى أو إيقاف تشغيلها مؤقتًا والرد على المكالمات بمجرد كبسة زر.
بفضل تصميمها الرفيع الذي يثبُت في الأذن بشكل مثالي، تستقر كل سماعة في إذنك بشكل ثابت ولا تسقط منها.