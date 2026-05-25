ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
TAE2100OR/97
انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
ارتدِ سماعات الرأس السلكية هذه واستمتع بملاءمة أخف وأكثر راحة وجودة صوت فائقة. كذلك، تأتي سماعات الرأس مزودة بموصل USB-C ما يجعلها تتوافق مع مختلف الأجهزة.
ملاءمة مريحة داخل الأذن
إمكانية تحكم مضمنة في السلك
موصل USB-C
3 رؤوس أذن قابلة للتبديل
يساهم الأنبوب الصوتي البيضاوي الشكل وأغطية رؤوس الأذن المطاطية القابلة للتبديل بثلاثة أحجام في إنشاء حاجز مثالي يمكنك ارتداؤه لساعات متواصلة. استمتع براحة الاستماع طوال اليوم.
أين المتعة في التنقّل من دون الاستماع إلى أغانيك المفضّلة؟ توفّر لك سماعات الرأس هذه جهيرًا غنيًا من مشغّلات بحجم 10 مم. استمع بشكل مريح إلى أغانيك المفضلة بفضل تصميم مناسب للارتداء داخل الأذن يتلاءم بأفضل شكل مع أذنيك.
تتميّز سماعات الرأس الرائعة هذه بميكروفون مضمّن يتيح لك التبديل بسهولة من الأغاني إلى المكالمات بحيث تبقى دائمًا على اتصال.