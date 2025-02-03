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ضمان لمدة عامين
TAK2000CT/00
متوفر في
آمنة للغاية وممتعة للغاية!
دع أطفالك يستمتعون بالموسيقى مع سماعات الرأس السلكية الملوّنة هذه! فهي خفيفة ومتينة، ومستوى صوتها محدود لضمان الاستماع الآمن. هل لديهم أصدقاء في المنزل؟ تتيح ميزة مشاركة الصوت للأطفال توصيل سماعاتهم تسلسلياً بسماعات أحد أصدقائهم ليستمعوا معاً.
سماعات رأس سلكية توضع على الأذن
مستوى الصوت محدود عند 85 dB
قابلة للتخصيص. مشاركة الصوت
متينة وقابلة للطي
صُممت هذه السماعات خصيصاً لتكون آمنة لآذان الصغار، وقد تم تحديد مستوى صوتها إلى 85 dB*. سواء كانوا يستمعون إلى الموسيقى أو يشاهدون الرسوم المتحركة أو الأفلام أو مقاطع الفيديو التعليمية، يمكنك الاطمئنان إلى أنهم لن يستمعوا بمستوى صوت مرتفع جداً.
تحافظ أغطية الأذن الأصغر حجماً والمزوّدة بوسائد ناعمة على راحة هذه السماعات خفيفة الوزن للأطفال. كما يمكن تعديل عصابة الرأس المبطنة بسهولة للحصول على المقاس المثالي، وتتميز بنقاط على الجهة الخلفية تساعد الأطفال على معرفة الاتجاه الصحيح لارتداء السماعات.
يجعل التصميم متعدد الألوان سماعات الرأس لافتة للنظر بكل الطرق المناسبة، ويمكن للأطفال تخصيص سماعاتهم باستخدام أعمالهم الفنية الخاصة! ما عليهم سوى رفع النافذة الشفافة لغطاء الأذن، وإضافة رسوماتهم أو لوحاتهم، ثم الضغط على النافذة لإغلاقها مجددًا.
مستوى الصوت محدود عند 85 dB وفقاً لمعايير EN 50332 لضمان الاستماع الآمن.