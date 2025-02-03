ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
TAK2000MP/00
متوفر في
أمان فائق ومرح بلا حدود!
دعوا الأطفال يستمتعون بالموسيقى مع هذه السماعات السلكية الملوّنة! فهي خفيفة ومتينة، ومستوى صوتها محدود لضمان الاستماع الآمن. هل حضر الأصدقاء؟ تتيح ميزة مشاركة الصوت للأطفال توصيل سماعاتهم بسماعات أصدقائهم للاستماع معًا.
سماعات رأس سلكية تُوضع على الأذن
مستوى الصوت محدود إلى 85 dB
قابلة للتخصيص. مشاركة الصوت
متينة وقابلة للطي
صُممت هذه السماعات خصيصاً لتكون آمنة لآذان الأطفال، وقد تم تحديد مستوى صوتها عند 85 dB*. سواء كانوا يستمعون إلى الموسيقى أو يشاهدون الرسوم المتحركة أو الأفلام أو مقاطع الفيديو التعليمية، يمكنك الاطمئنان إلى أنهم لن يستمعوا بمستوى صوت مرتفع للغاية.
تحافظ أكواب الأذن الأصغر حجماً والمزوّدة بوسادات ناعمة على راحة الأطفال عند ارتداء هذه السماعات خفيفة الوزن. كما يمكن تعديل عصابة الرأس المبطنة بسهولة للحصول على المقاس المثالي، وتتميز بنقاط على الجزء الخلفي تساعد الأطفال على معرفة الاتجاه الصحيح لارتداء السماعات.
يجعل التصميم متعدد الألوان سماعات الرأس لافتة للنظر بكل الطرق المناسبة، ويمكن للأطفال تخصيص سماعاتهم باستخدام أعمالهم الفنية الخاصة! ما عليهم سوى رفع النافذة الشفافة لغطاء الأذن، وإضافة رسوماتهم أو لوحاتهم، ثم الضغط على النافذة لإغلاقها مجددًا.
مستوى الصوت محدود إلى 85 dB وفقًا لمعايير EN 50332 لضمان الاستماع الآمن.