رمز من الثمانينيات، بحلة جديدة

قد يبدو The Roller وكأنه مستوحًى من زمن الأشرطة الموسيقية المسجلة لكنه خضع لعملية إعادة تصميم ليقدم قدرة صوتية قصوى تبلغ 120 واط (60 واط RMS) مع جهير أعمق من أي وقت مضى. وعند استخدامه في الأماكن غير المغلقة، يمكنك تفعيل تقنية Moving Sound للحفاظ على قوة الجهير ونقاء الصوت في الهواء الطلق.