تقنية 4 ميكروفونات. مكالمات أكثر وضوحاً، حتى في الأماكن المزدحمة

تتميز سماعات الرأس هذه بإعداد يضم أربعة ميكروفونات، ويعمل اثنان منها مع خوارزمية للحد من الضوضاء بالذكاء الاصطناعي ليمنحاك مكالمات فائقة الوضوح. حتى لو كنت في مقهى مزدحم، سيصل صوتك بوضوح ولن يتشتت انتباه الشخص الذي تتحدث إليه بسبب ما يدور حولك.