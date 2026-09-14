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  • اعزل الضوضاء، ونسّقها بما يناسبك
  • اعزل الضوضاء، ونسّقها بما يناسبك
  • اعزل الضوضاء، ونسّقها بما يناسبك
  • اعزل الضوضاء، ونسّقها بما يناسبك
  • اعزل الضوضاء، ونسّقها بما يناسبك
  • اعزل الضوضاء، ونسّقها بما يناسبك
  • اعزل الضوضاء، ونسّقها بما يناسبك
  • اعزل الضوضاء، ونسّقها بما يناسبك

جديد

سماعات أذن لاسلكية بالكامل

TAT2600BK/97

اعزل الضوضاء، ونسّقها بما يناسبك

انعم بسلاسة طوال يومك مع سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل التي تتميز بخفة أكبر وملاءمة أفضل وصوت رائع. يتيح لك إلغاء الضوضاء النشط الاستماع من دون تشتيت، بينما تحافظ أطراف الأذن ذات الملمس المحبب على ثبات السماعات في مكانها براحة. ويضفي الغطاء الناعم الملمس على العلبة مظهراً وإحساساً أكثر رقياً.

عرض جميع المزايا

اعزل الضوضاء، ونسّقها بما يناسبك

  • سماعات صغيرة. ملاءمة مريحة

  • إلغاء الضوضاء النشط

  • تقنية 4 ميكروفونات

  • صوت طبيعي. جهير ديناميكي

صوت رائع من سماعات أذن للاستخدام اليومي بملاءمة فائقة الراحة

تمنحك رؤوس الأذن SecureFit ذات الملمس البارز ملاءمة أخف وأكثر راحة، مع إحكام جيد يعزّز جودة الصوت. وتتيح لك ميزات مثل الجهير الديناميكي الاستمتاع بالقوة الكاملة لألحانك المفضلة حتى عند الاستماع بصوت منخفض.

استمع دائماً إلى موسيقاك مع إلغاء الضوضاء النشط

تعمل خاصية إلغاء الضوضاء النشط على تقليل الضوضاء الخارجية لتتمكن من التركيز على موسيقاك وبرامج البودكاست ومكالماتك. ويمكنك تشغيلها أو إيقافها عبر سماعات الأذن أو تطبيقنا المصاحب، كما يتيح وضع الوعي سماع الأصوات الخارجية من جديد.

تقنية 4 ميكروفونات. مكالمات أكثر وضوحاً، حتى في الأماكن المزدحمة

تتميز سماعات الرأس هذه بإعداد يضم أربعة ميكروفونات، ويعمل اثنان منها مع خوارزمية للحد من الضوضاء بالذكاء الاصطناعي ليمنحاك مكالمات فائقة الوضوح. حتى لو كنت في مقهى مزدحم، سيصل صوتك بوضوح ولن يتشتت انتباه الشخص الذي تتحدث إليه بسبب ما يدور حولك.

المواصفات التقنية

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