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الفئة 8000 مكنسة كهربائية لاسلكية مع عصا
تم إيقافه
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XC8043/61
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EU Declaration of Conformity - English (US)
User Manual Philips 8000 Series Cordless Stick vacuum cleaner XC8049; XC8047; XC8045; XC8043
الجميع (1)
أين يمكنني العثور على رقم الطراز والرقم التسلسلي للمكنسة الكهربائية من Philips؟
تصدر المكنسة الكهربائية من Philips صوتًا غير عادي
أشعر بصدمات كهربائية عند استخدام المكنسة الكهربائية من Philips
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