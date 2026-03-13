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الفئة 8000 مكنسة كهربائية لاسلكية مع عصا

تم إيقافه

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الفئة 8000مكنسة كهربائية لاسلكية مع عصا

XC8043/61

الفئة 8000 مكنسة كهربائية لاسلكية مع عصا

تم إيقافه

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الدلائل والمستندات

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF ملف, 634.9 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips 8000 Series Cordless Stick vacuum cleaner XC8049; XC8047; XC8045; XC8043

  • PDF ملف, 6.1 MB
  • 13 March 2026

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