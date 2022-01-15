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  • منزل نظيف بالكامل
  • منزل نظيف بالكامل
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تم إيقافه

الفئة 8000مكنسة كهربائية لاسلكية مع عصا

XC8043/61

منزل نظيف بالكامل

يمكنك تنظيف منزلك بالكامل مع قوة قصوى بعد عملية شحن واحدة بواسطة المكنسة الكهربائية اللاسلكية ‎8000 Series من Philips. إنها المكنسة الكهربائية مع عصا الوحيدة القابلة لإعادة الشحن والعالية القدرة لتنظيف مساحة تزيد عن 125 م² بعد عملية شحن واحدة، وذلك بفضل فوهة الشفط من 360 درجة.

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القوة القصوى التي تدوم لأطول فترة على الإطلاق*.

منزل نظيف بالكامل

  • فوهة الشفط من 360 درجة

  • لغاية 70 دقيقة، 28 دقيقة من السرعة القصوى

  • فرشاة صغيرة فائقة السرعة

وضع السرعة القصوى الذي يدوم لأطول فترة على الإطلاق. أكثر من 125 م² بعد عملية شحن واحدة

وضع السرعة القصوى الذي يدوم لأطول فترة على الإطلاق. أكثر من 125 م² بعد عملية شحن واحدة

إذا أردت الحصول على أفضل أداء، ستستخدم دائمًا جهاز التنظيف على أعلى أعداد. ليس الأمر ممكنًا دائمًا بالنسبة إلى المكنسة الكهربائية اللاسلكية، نظرًا إلى أن وقت التشغيل في السرعة القصوى سينفد بسرعة. ماذا لو أمكنك الحصول على مكنسة كهربائية لاسلكية تدوم بما يكفي لتنظيف منزلك بالكامل؟ بفضل وقت التشغيل الأطول MAX* في أي مكنسة كهربائية مع عصا، وبطاريات الليثيوم أيون من أحدث جيل، يمكنك تنظيف مساحة تزيد عن 125 م² بعد عملية شحن واحدة.

فوهة الشفط من 360 درجة لالتقاط ما يصل إلى 99,97% من الغبار والأوساخ*

فوهة الشفط من 360 درجة لالتقاط ما يصل إلى 99,97% من الغبار والأوساخ*

عند التنظيف، ترغب دائمًا في التأكد من أن جهازك يلتقط كل ما على الأرض بتمريرة واحدة، من دون الحاجة إلى التمرير مرات متعددة على السطح نفسه. تلتقط فوهة الشفط الشاملة من 360 درجة ما يصل إلى 99,7% من الغبار والأوساخ في كل تمريرة، ولا تترك أي وسخ على الأرض! وبفضل تقنية الشفط من 360 درجة الحائزة براءة اختراع، فهي تلتقط المزيد من الغبار والأوساخ من كل جهات الفوهة، لتكون حركاتك معدودة!

فوهة شفط من 360 درجة للكشف عن الغبار المخفي بفضل أضواء LED

فوهة شفط من 360 درجة للكشف عن الغبار المخفي بفضل أضواء LED

ماذا لو قلنا لك أن الأرض مليئة بالغبار والأوساخ المخفية؟ تتعذّر رؤية معظم الأوساخ على الأرض بالعين المجرّدة. الآن، أصبح من السهل الكشف عن الغبار والزغب والشعر والفتات والتقاطها بفضل أضواء LED المتوفرة في الفوهة. تكشف أضواء LED في الفوهة عن الغبار والأوساخ لمساعدتك في التنظيف في كل مكان وبأي لحظة.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. تم الاختبار مقارنة بالمكانس الكهربائية اللاسلكية مع عصا العشرة الأكثر مبيعًا والتي والتي يتخطى سعرها >300 يورو في ألمانيا، يونيو 2019

  2. يستند وقت التشغيل والتغطية إلى طريقة التتبّع الداخلية التي تعتمدها Philips.

  3. تم الاختبار باستخدام اختبار تنظيف الأوساخ الخشنة الذي طوّرته شركة Philips بالاستناد إلى IEC60312-1. يناير 2018. التمريرة الواحدة إلى الخلف وإلى الأمام