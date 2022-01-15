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XC8043/61
منزل نظيف بالكامل
يمكنك تنظيف منزلك بالكامل مع قوة قصوى بعد عملية شحن واحدة بواسطة المكنسة الكهربائية اللاسلكية 8000 Series من Philips. إنها المكنسة الكهربائية مع عصا الوحيدة القابلة لإعادة الشحن والعالية القدرة لتنظيف مساحة تزيد عن 125 م² بعد عملية شحن واحدة، وذلك بفضل فوهة الشفط من 360 درجة.
فوهة الشفط من 360 درجة
لغاية 70 دقيقة، 28 دقيقة من السرعة القصوى
فرشاة صغيرة فائقة السرعة
إذا أردت الحصول على أفضل أداء، ستستخدم دائمًا جهاز التنظيف على أعلى أعداد. ليس الأمر ممكنًا دائمًا بالنسبة إلى المكنسة الكهربائية اللاسلكية، نظرًا إلى أن وقت التشغيل في السرعة القصوى سينفد بسرعة. ماذا لو أمكنك الحصول على مكنسة كهربائية لاسلكية تدوم بما يكفي لتنظيف منزلك بالكامل؟ بفضل وقت التشغيل الأطول MAX* في أي مكنسة كهربائية مع عصا، وبطاريات الليثيوم أيون من أحدث جيل، يمكنك تنظيف مساحة تزيد عن 125 م² بعد عملية شحن واحدة.
عند التنظيف، ترغب دائمًا في التأكد من أن جهازك يلتقط كل ما على الأرض بتمريرة واحدة، من دون الحاجة إلى التمرير مرات متعددة على السطح نفسه. تلتقط فوهة الشفط الشاملة من 360 درجة ما يصل إلى 99,7% من الغبار والأوساخ في كل تمريرة، ولا تترك أي وسخ على الأرض! وبفضل تقنية الشفط من 360 درجة الحائزة براءة اختراع، فهي تلتقط المزيد من الغبار والأوساخ من كل جهات الفوهة، لتكون حركاتك معدودة!
ماذا لو قلنا لك أن الأرض مليئة بالغبار والأوساخ المخفية؟ تتعذّر رؤية معظم الأوساخ على الأرض بالعين المجرّدة. الآن، أصبح من السهل الكشف عن الغبار والزغب والشعر والفتات والتقاطها بفضل أضواء LED المتوفرة في الفوهة. تكشف أضواء LED في الفوهة عن الغبار والأوساخ لمساعدتك في التنظيف في كل مكان وبأي لحظة.
تم الاختبار مقارنة بالمكانس الكهربائية اللاسلكية مع عصا العشرة الأكثر مبيعًا والتي والتي يتخطى سعرها >300 يورو في ألمانيا، يونيو 2019
يستند وقت التشغيل والتغطية إلى طريقة التتبّع الداخلية التي تعتمدها Philips.
تم الاختبار باستخدام اختبار تنظيف الأوساخ الخشنة الذي طوّرته شركة Philips بالاستناد إلى IEC60312-1. يناير 2018. التمريرة الواحدة إلى الخلف وإلى الأمام