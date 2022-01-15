فوهة الشفط من 360 درجة لالتقاط ما يصل إلى 99,97% من الغبار والأوساخ*

عند التنظيف، ترغب دائمًا في التأكد من أن جهازك يلتقط كل ما على الأرض بتمريرة واحدة، من دون الحاجة إلى التمرير مرات متعددة على السطح نفسه. تلتقط فوهة الشفط الشاملة من 360 درجة ما يصل إلى 99,7% من الغبار والأوساخ في كل تمريرة، ولا تترك أي وسخ على الأرض! وبفضل تقنية الشفط من 360 درجة الحائزة براءة اختراع، فهي تلتقط المزيد من الغبار والأوساخ من كل جهات الفوهة، لتكون حركاتك معدودة!