ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
TAE2000OR/97
اشعر بالإيقاع واستمتع بالراحة
ضع سماعات الأذن الخاصة بهذه السماعات السلكية واستمتع بملاءمة أخف وأكثر راحة وجودة صوت فائقة. وتتميز سماعات الأذن أيضاً بموصل USB-C، مما يجعلها متوافقة مع الأجهزة.
سماعات أذن مريحة
وحدة تحكم مدمجة في السلك
موصل USB-C
جهير غني وصوت نقي
تصميم مدمج لارتداء مريح، واستمتاع بالاستماع براحة طوال اليوم.
ما متعة الحياة أثناء التنقل من دون مقاطعك المفضلة؟ توفر سماعات الأذن هذه جهيراً غنياً بفضل مشغلات قوية مقاس 14.2 mm. استمتع بتجربة استماع مريحة بفضل تصميمها داخل الأذن الذي يلائمك تماماً.
تتميز سماعات الأذن الرائعة هذه بميكروفون مدمج يتيح لك الانتقال بسهولة من الاستماع إلى الموسيقى إلى تلقي المكالمات، لتبقى دائماً على اتصال أينما كنت.