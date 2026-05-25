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  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
  • استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة

سماعات أذن مزودة بميكروفون

TAE2000PP/97

استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة

ضع سماعات الأذن السلكية هذه واستمتع بتصميم أخف وأكثر راحة وجودة صوت فائقة. تتميز سماعات الأذن أيضاً بموصل USB-C، ما يجعلها متوافقة مع الأجهزة.

عرض جميع المزايا

استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة

  • سماعات أذن مريحة

  • وحدة تحكم مدمجة بالسلك

  • موصل USB-C

  • صوت جهير غني وصوت نقي

تصميم مريح للارتداء طوال اليوم

تصميم مدمج لارتداء مريح، واستمتاع بالاستماع براحة طوال اليوم.

جهير غني وصوت نقي مهما كان ما تستمع إليه

ما متعة الحياة أثناء التنقل من دون مقاطعك المفضلة؟ توفر سماعات الأذن هذه جهيراً غنياً بفضل مشغلات قوية مقاس 14.2 mm. استمتع بتجربة استماع مريحة بفضل تصميمها داخل الأذن الذي يلائمك تماماً.

ميكروفون مدمج. انتقل من قائمة التشغيل إلى المكالمة في لحظة

تتميز سماعات الأذن الرائعة هذه بميكروفون مدمج يتيح لك الانتقال بسهولة من الاستماع إلى الموسيقى إلى تلقي المكالمات، لتبقى دائماً على اتصال أينما كنت.

المواصفات التقنية

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