ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
TAE2000PP/97
استشعر الإيقاع واستمتع بالراحة
ضع سماعات الأذن السلكية هذه واستمتع بتصميم أخف وأكثر راحة وجودة صوت فائقة. تتميز سماعات الأذن أيضاً بموصل USB-C، ما يجعلها متوافقة مع الأجهزة.
سماعات أذن مريحة
وحدة تحكم مدمجة بالسلك
موصل USB-C
صوت جهير غني وصوت نقي
تصميم مدمج لارتداء مريح، واستمتاع بالاستماع براحة طوال اليوم.
ما متعة الحياة أثناء التنقل من دون مقاطعك المفضلة؟ توفر سماعات الأذن هذه جهيراً غنياً بفضل مشغلات قوية مقاس 14.2 mm. استمتع بتجربة استماع مريحة بفضل تصميمها داخل الأذن الذي يلائمك تماماً.
تتميز سماعات الأذن الرائعة هذه بميكروفون مدمج يتيح لك الانتقال بسهولة من الاستماع إلى الموسيقى إلى تلقي المكالمات، لتبقى دائماً على اتصال أينما كنت.