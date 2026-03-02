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  • صوت رائع وراحة للأذنين
  • صوت رائع وراحة للأذنين
  • صوت رائع وراحة للأذنين
  • صوت رائع وراحة للأذنين
  • صوت رائع وراحة للأذنين
  • صوت رائع وراحة للأذنين
  • صوت رائع وراحة للأذنين
  • صوت رائع وراحة للأذنين
  • صوت رائع وراحة للأذنين
  • صوت رائع وراحة للأذنين
  • صوت رائع وراحة للأذنين
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  • صوت رائع وراحة للأذنين
  • صوت رائع وراحة للأذنين
  • صوت رائع وراحة للأذنين
  • صوت رائع وراحة للأذنين
  • صوت رائع وراحة للأذنين
  • صوت رائع وراحة للأذنين
  • صوت رائع وراحة للأذنين
  • صوت رائع وراحة للأذنين
  • صوت رائع وراحة للأذنين
  • صوت رائع وراحة للأذنين

سماعات رأس توضع على الأذن

TAH4000LB/97

صوت رائع وراحة للأذنين

واصل الاستمتاع بالموسيقى مع سماعات رأس توضع على الأذن مصممة لسنوات من الاستخدام المريح. استمتع بصوت غني مع جهير عميق وبمدة تشغيل تصل إلى 70 ساعة بين كل شحنة وأخرى. ويمكنك استبدال وسائد أغطية الأذن والبطارية عند الحاجة.

عرض جميع المزايا

صوت رائع وراحة للأذنين

  • صوت طبيعي. جهير ديناميكي

  • ملاءمة مريحة على الأذن

  • استبدال المكونات

  • مدة تشغيل تصل إلى 70 ساعة

صوت رائع حتى عند مستوى صوت منخفض مع الجهير الديناميكي

تعمل المشغلات المضبوطة خصيصًا مقاس 32 مم مع ميزة الجهير الديناميكي على تقديم صوت رائع مع جهير كامل وغني حتى عند مستويات الصوت المنخفضة. وعند مشاهدة الأفلام أو الألعاب، يمكنك تفعيل وضع زمن الانتقال المنخفض عبر تطبيقنا المرافق.

ملاءمة مريحة ومكوّنات قابلة للاستبدال لسنوات من الاستخدام

توفر أغطية الأذن المصنوعة من جلد البولي يوريثان الناعم إلى جانب عصبة الرأس الناعمة القابلة للضبط، ملاءمة مريحة للغاية. ولضمان أفضل عزل للصوت وأعلى مستوى من الراحة، يمكنك استبدال أغطية الأذن المصنوعة من إسفنج ميموري فوم إذا تلفت مع مرور الوقت. وتستطيع أيضًا استبدال بطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن عند بلوغها نهاية عمرها التشغيلي.

اتصال Bluetooth®‎ مستقر متعدد النقاط وإقران سهل

يوفر التوافق مع أحدث أجهزة Bluetooth®‎ 6.0 بثًا من دون انقطاعات مزعجة في الصوت مع إمكانية الاتصال بجهازين في الوقت نفسه. وتدعم السماعات أيضًا كلاً من Android Fast Pair وMicrosoft Swift Pair.

المواصفات التقنية

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