إزالة الشعر بلطف، لبشرة ناعمة لغاية 4 أسابيع

تسمح لك آلة إزالة الشعر Series 8000 من Philips بإزالة الشعر بطريقة فعالة ولطيفة في آن، بفضل الملاقط المحسَّنة وما يزيد عن 70000 حركة التقاط في الدقيقة. يسمح لك ذلك بتغطية مساحة أكبر من البشرة والحصول على نعومة مثالية تدوم لغاية 4 أسابيع. تمكّني من إزالة الشعر في الجزء السفلي من الساقَين في غضون 10 دقائق فقط!