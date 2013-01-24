جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام
يسهّل جهاز التحكّم عن بُعد هذا إمكانية التحكم بالتلفزيون الاحترافي من Philips. لا داعي للتساؤل عن الزر الذي يجب الضغط عليه: فالتصميم البسيط والبديهي يزيل كل الأزرار والوظائف باستثناء تلك الأساسية.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام
يسهّل جهاز التحكّم عن بُعد هذا إمكانية التحكم بالتلفزيون الاحترافي من Philips. لا داعي للتساؤل عن الزر الذي يجب الضغط عليه: فالتصميم البسيط والبديهي يزيل كل الأزرار والوظائف باستثناء تلك الأساسية.
جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام
يسهّل جهاز التحكّم عن بُعد هذا إمكانية التحكم بالتلفزيون الاحترافي من Philips. لا داعي للتساؤل عن الزر الذي يجب الضغط عليه: فالتصميم البسيط والبديهي يزيل كل الأزرار والوظائف باستثناء تلك الأساسية.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام
يسهّل جهاز التحكّم عن بُعد هذا إمكانية التحكم بالتلفزيون الاحترافي من Philips. لا داعي للتساؤل عن الزر الذي يجب الضغط عليه: فالتصميم البسيط والبديهي يزيل كل الأزرار والوظائف باستثناء تلك الأساسية.
يزيل التصميم البسيط الذي يتميّز به جهاز التحكّم عن بُعد كل الأزرار والوظائف باستثناء تلك الأساسية. إن أزرار مستوى الصوت والقنوات الكبيرة الحجم هي أزرار مرمّزة بالألوان وتضيء في الظلام، لسهولة التشغيل في أي ظروف إضاءة.
حافظ على إعداداتك نفسها تمامًا بين عمليات تغيير البطاريات. تعمل ميزة أجهزة التحكّم عن بُعد المتعددة على حفظ التكوين في مساحة تخزين دائمة لصيانة سهلة.
يتم تثبيت حجرة البطارية القابلة للقفل بواسطة برغي، ما يضمن إمكانية إزالة البطاريات أو تغييرها من قِبل الموظفين فقط.
عندما ينخفض شحن بطارية جهاز التحكم عن بُعد الاحترافي من Philips، يظهر إشعار على شاشة التلفزيون، ما يتيح لك تغيير البطاريات قبل أن تتأثر الخدمة.
الأبعاد
البطارية
ميزات الضيافة