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  • شاشات ePaper بالألوان الكاملة 32 بوصة شاشات ePaper بالألوان الكاملة 32 بوصة شاشات ePaper بالألوان الكاملة 32 بوصة
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    Signage Solutions E-paper Signage

    32BDL5150I/00

    شاشات ePaper بالألوان الكاملة 32 بوصة

    تُعدّ شاشة Tableaux 5150I من Philips، البديل المثالي للملصقات الملوّنة بحجم A2 ونقاط البيع، وهي ذات حجم أكبر من شاشات ePaper. اعرض صورًا ثابتة مع توفير للطاقة بألوان فائقة الوضوح 65000، واستهلاك منخفض جدًا للطاقة لإدارة الشاشة وتحديث المحتوى.

    Signage Solutions E-paper Signage

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    شاشات ePaper بالألوان الكاملة 32 بوصة

    كبّر حجم الشاشة لمستقبل أكثر إشراقًا

    • 32 بوصة
    • Android

    معالج SoC مشغّل بواسطة Android

    تتميز شاشات Philips الاحترافية التي تعمل بنظام التشغيل Android بالمرونة والأمان، كما أنها مُحسّنة لتطبيقات Android الأصلية، وتتميز بسهولة تثبيت تطبيقات الويب والبرامج مباشرة على الشاشة. يتم التحكم في كل ذلك عبر الاتصال بالإنترنت.

    تكنولوجيا E Ink Spectra™ 6 - توفر الآن 65000 لونًا نابضًا بالحياة

    أول شاشة ePaper بالألوان الكاملة 32 بوصة في العالم، تضم تكنولوجيا E Ink Spectra™ 6. تكنولوجيا متطورة لمستقبل أعمالك المستدام - استبدال الملصقات الورقية بميزة موفرة للطاقة ومن دون نفايات.

    PPDS Wave-ready للإدارة عن بُعد

    تمكنك شاشة PPDS Wave-ready من إدارة هذا الجهاز وصيانته عن بعد، مع التبديل بين عروض المحتوي من أي مكان كنت، وفي أي وقت تختاره. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل مع تثبيت وإعداد مبسطين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة قوائم التشغيل وتحديد جداول الطاقة لتؤدي إلى توفير الوقت والطاقة والأثر البيئي.

    عرض المحتوى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع توفير الطاقة

    عرض 65000 لون، بما في ذلك اللون الأزرق، للمراسلة بشكل واضح وواثق، ومع ذاكرة داخلية 16 جيجابايت، دون الحاجة إلى مشغل وسائط خارجي. قم بتوصيلها بمصدر طاقة لتحميل محتوى ثابت جديد حتى تتمكن من تشغيله بشكل فوري، عبر الاتصال بـ USB أو LAN أو WiFi.

    قابلة للقراءة في ضوء النهار

    مثالية للبيئات البعيدة عن مصدر طاقة. يمكن تثبيت لوحات Tableaux من Philips وإزالتها، وعرض محتوى ثابت بالألوان بنفس طريقة الملصقات الورقية، وهي تتطلب قدرًا قليلاً جدًا من الطاقة فقط عند تحميل محتوى جديد.

    المواصفات التقنية

    • الاتصالية

      إخراج الصوت
      الصوت من الجهة اليسرى/اليمنى (مقبس 3,5 مم)
      إدخال الفيديو
      USB
      توصيلات أخرى
      جهاز USB صغيرة

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      31.5  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      دقة اللوحة
      2560 x‏ 1440
      ألوان الشاشة
      65k
      نظام التشغيل
      Android 13

    • الاتصال

      Ethernet
      10M/100M
      Wi-Fi/ WLAN
      2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.1 Module

    • الملاءمة

      الوضعية
      • أفقي (24/7)
      • عمودي (24/7)
      قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
      LAN ‏(RJ45)
      حجرة البطارية
      بطاريات 18650، ‏4 قطع (> 2600 مللي أمبير ساعة) غير مضمنة

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      محوّل 20 فولت/2,25 أمبير

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      718,7  ملليمترًا
      وزن المنتج
      3.5  كلغ
      تعيين الارتفاع
      426,9  ملليمترًا
      تعيين العمق
      37.5  ملليمترًا
      تركيب على الجدار
      دعامة التثبيت VESA ‏100×100 مم، 200×200 مم
      عرض الإطار الخارجي
      18.6‏/18.6‏/12.2‏/‏12.2 مم

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      0 ~ 3000 م
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      15 ~ 35  درجة مئوية
      الرطوبة النسبية
      20% ~ 80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -20 ~ 60  درجة مئوية

    • مشغّل داخلي

      CPU
      Rockchip RK3566
      الذاكرة
      DDR4 سعة 2 جيجبايت
      التخزين
      EMMC سعة 16 جيجابايت

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • محوّل طاقة التيار المتردد
      • دليل البدء السريع (x1)

    • متفرقات

      لغات العرض على الشاشة
      • الإنكليزية
      • الصينية المبسطة
      الضمان
      ضمان لمدة 3 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • CE
      • CB
      • UL
      • هيئة الاتصالات الفيديرالية

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