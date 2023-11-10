شاشة أفضل
تفاعل مع جمهورك بفضل هذه الشاشة الرقمية بدقة 4K Ultra HD المراعية للبيئة، فهي توفّر أداءً بدقة 4K UHD بدون مساومة في أثناء التشغيل بنصف الطاقة مقارنة بنماذج أخرى في السوق، مع أحدث PPDS EcoDesign.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شاشة أفضل
تفاعل مع جمهورك بفضل هذه الشاشة الرقمية بدقة 4K Ultra HD المراعية للبيئة، فهي توفّر أداءً بدقة 4K UHD بدون مساومة في أثناء التشغيل بنصف الطاقة مقارنة بنماذج أخرى في السوق، مع أحدث PPDS EcoDesign.
شاشة أفضل
تفاعل مع جمهورك بفضل هذه الشاشة الرقمية بدقة 4K Ultra HD المراعية للبيئة، فهي توفّر أداءً بدقة 4K UHD بدون مساومة في أثناء التشغيل بنصف الطاقة مقارنة بنماذج أخرى في السوق، مع أحدث PPDS EcoDesign.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شاشة أفضل
تفاعل مع جمهورك بفضل هذه الشاشة الرقمية بدقة 4K Ultra HD المراعية للبيئة، فهي توفّر أداءً بدقة 4K UHD بدون مساومة في أثناء التشغيل بنصف الطاقة مقارنة بنماذج أخرى في السوق، مع أحدث PPDS EcoDesign.
تم تصميم شاشة Signage 3650 EcoDesign من Philips باستخدام عمليات تصنيع وميزات مادية ومواد وتغليف وبرامج مدمجة صديقة للبيئة وتوفر كفاءة أفضل في استخدام الطاقة، وقد تم تصميم هذه الشاشة لتعمل باستخدام أقلّ من نصف الطاقة اللازمة لتشغيل نظائرها، في حين أنها تستمر في تقديم الأداء نفسه الذي لا يُضاهى.
تم تحسين هذه الشاشات المتينة والمشغّلة بواسطة منصة Android 10 SoC لتطبيقات Android الأصلية، ويمكنك تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة أيضًا. تتميز بالمرونة والأمان، وتضمن بقاء مواصفات الشاشة محدّثة لفترة أطول.
قم بتوصيل المحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة بفضل مستعرض HTML5 المضمّن. باستخدام المستعرض المستند إلى Chromium، يمكنك تصميم محتوياتك عبر الإنترنت وتوصيل شاشة واحدة أو شبكتك الكاملة. يمكنك أيضًا عرض المحتويات في وضع أفقي أو عمودي بدقة Full HD. ما عليك سوى توصيل الشاشة بالإنترنت باستخدام وحدة CRD22 Wifi الاختيارية أو عبر شبكة LAN للاستمتاع بقوائم التشغيل التي قمت بإنشائها بنفسك.
تلبي شاشةSignage 3650 EcoDesign QE-Line من Philips، المعترف بها والمسجلة لدى EPEAT بتصنيف Silver Climate+ Ecolabel، مجموعة المعايير القوية التي وضعتها العلامة البيئية الأولى في العالم للإلكترونيات.
تُعد FailOver تقنية ثورية بالغة الأهمية للتطبيقات التجارية المتطلبة، تعمد إلى تشغيل نسخ محتويات احتياطية على الشاشة في حال فشل إدخال المصدر أو التطبيق. ما عليك سوى تحديد اتصال إدخال أساسي واتصال FailOver لتصبح جاهزًا للحماية الفورية.
شارك الشاشة اللاسلكية باستخدام شبكة Wifi المتوفرة لديك لتوصيل الأجهزة بشكل سريع وآمن، أو استخدم جهاز دونجل HDMI الاختياري للإرسال مباشرة على الشاشة من دون الاتصال بشبكتك المؤمنة.
أطلق العنان للطاقة والتنوع والذكاء داخل شاشات Signage 3650 EcoDesign من Philips عن بُعد باستخدام Wave. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل، مع تثبيت وإعداد مبسطَين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة قوائم التشغيل، وتحديد جداول الطاقة. توفير الوقت والطاقة والتأثير البيئي.
يمكنك جدولة المحتوى الذي يجب تشغيله من جهاز USB أو الذاكرة الداخلية بسهولة تامة. يتم تنشيط شاشة Philips الاحترافية من وضع الاستعداد لتشغيل المحتوى الذي تريده، ومن ثم تعود إلى وضع الاستعداد بعد الانتهاء.
إمكانية الاتصال
الصورة/الشاشة
الراحة
الصوت
الطاقة
دقة الشاشة المعتمدة
الأبعاد
شروط التشغيل
تطبيقات الوسائط المتعددة
مشغّل داخلي
الملحقات
متفرقات
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