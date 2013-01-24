العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- سلك طاقة التيار المتناوب
- دليل البدء السريع
- كبل RS232
- جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA
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اعرض محتوياتك على مدار الساعة مع الشاشة الاحترافية H-Line من Philips بدقة Full HD وسطوع مرتفع. فهي تتميّز بمستوى نقاوة وتباين مذهل، ما يجعلها الحل المثالي لواجهات العرض والأماكن الساطعة؛ بدءًا من المتاحف ووصولاً إلى متاجر البيع بالتجزئة.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الفت الأنظار
اعرض محتوياتك على مدار الساعة مع الشاشة الاحترافية H-Line من Philips بدقة Full HD وسطوع مرتفع. فهي تتميّز بمستوى نقاوة وتباين مذهل، ما يجعلها الحل المثالي لواجهات العرض والأماكن الساطعة؛ بدءًا من المتاحف ووصولاً إلى متاجر البيع بالتجزئة.
الفت الأنظار
اعرض محتوياتك على مدار الساعة مع الشاشة الاحترافية H-Line من Philips بدقة Full HD وسطوع مرتفع. فهي تتميّز بمستوى نقاوة وتباين مذهل، ما يجعلها الحل المثالي لواجهات العرض والأماكن الساطعة؛ بدءًا من المتاحف ووصولاً إلى متاجر البيع بالتجزئة.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الفت الأنظار
اعرض محتوياتك على مدار الساعة مع الشاشة الاحترافية H-Line من Philips بدقة Full HD وسطوع مرتفع. فهي تتميّز بمستوى نقاوة وتباين مذهل، ما يجعلها الحل المثالي لواجهات العرض والأماكن الساطعة؛ بدءًا من المتاحف ووصولاً إلى متاجر البيع بالتجزئة.
شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.
تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.
وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.
قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.
زوّد شاشة Philips الاحترافية بنظام على شريحة (SoC) من Android. تشكّل وحدة CRD50 الاختيارية جهاز OPS يمكّن قوة المعالجة في Android من دون الحاجة إلى كبلات. فيكفي أن تضع الوحدة في فتحة OPS التي تحتوي على كل التوصيلات الضرورية لتشغيلها (بما فيها مأخذ الطاقة).
تحكّم بشبكة شاشات Philips الاحترافية. تسمح لك ميزة CMND بالتحكم والتحديث والصيانة واللعب عبر واجهة واحدة سهلة الاستخدام. استمتع بتحكّم شامل، بدءًا من التثبيت ووصولاً إلى عمليات التشغيل اليومية.
فليكن تأثيرك مدوٍّ في الأماكن الساطعة أو شبه الخارجية. تتميّز هذه الشاشة بسطوع مرتفع يبلغ 2500 شمعة/م2، وهي توفر صورًا رائعة في المناطق التي تكون عرضة للإضاءة المحيطة العالية. مثالية لواجهات العرض وأماكن المعلومات العامة.
الصورة/الشاشة
إمكانية الاتصال
الأبعاد
الراحة
الطاقة
الصوت
شروط التشغيل
الملحقات
متفرقات
تطبيقات الوسائط المتعددة
دقة الشاشة المعتمدة