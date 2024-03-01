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Signage Solutions شاشة H-Line

55BDL6052H/00
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    Signage Solutions شاشة H-Line

    55BDL6052H/00

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    عزّز رؤية شاشة العرض الخارجية باستخدام لافتات H-Line بدقة Full HD ذات مستوى سطوع عال. فهي تتميّز بمستوى مذهل من النقاوة والتباين، ما يجعلها الحل المثالي للمناطق الخارجية المزدحمة حيث يكون الضوء المحيط قويًا ومتغيّرًا.

    Signage Solutions شاشة H-Line

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    عزّز رؤية شاشة العرض الخارجية باستخدام لافتات H-Line بدقة Full HD ذات مستوى سطوع عال. فهي تتميّز بمستوى مذهل من النقاوة والتباين، ما يجعلها الحل المثالي للمناطق الخارجية المزدحمة حيث يكون الضوء المحيط قويًا ومتغيّرًا.

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    عزّز رؤية شاشة العرض الخارجية باستخدام لافتات H-Line بدقة Full HD ذات مستوى سطوع عال. فهي تتميّز بمستوى مذهل من النقاوة والتباين، ما يجعلها الحل المثالي للمناطق الخارجية المزدحمة حيث يكون الضوء المحيط قويًا ومتغيّرًا.

    Signage Solutions شاشة H-Line

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    عزّز رؤية شاشة العرض الخارجية باستخدام لافتات H-Line بدقة Full HD ذات مستوى سطوع عال. فهي تتميّز بمستوى مذهل من النقاوة والتباين، ما يجعلها الحل المثالي للمناطق الخارجية المزدحمة حيث يكون الضوء المحيط قويًا ومتغيّرًا.

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      شاشة عرض خارجية 24/7 بمستوى سطوع مرتفع

      • 55 بوصة
      • 2500 شمعة بالمتر المربع
      • تقنية Full HD

      إخراج إضاءة تلقائية مع مستشعر ضوء خارجي واختياري

      للمساعدة على ضمان حصول جمهورك على رؤية مثالية في أي وقت من اليوم، سيقوم مستشعر الإضاءة المحيطة المضمن بضبط سطوع الشاشة تلقائيًا ليناسب بيئته.

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      وداعًا للشاشة الفارغة في أي وقت وفي أي مكان. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.

      سطوع مرتفع (2500 شمعة/م2). مناسبة للاستخدام في الأماكن الخارجية

      فليكن تأثيرك مدويًا في الأماكن الخارجية. تتميّز هذه الشاشة بسطوع مرتفع جدًا يبلغ 2500 شمعة/م2، وهي مثالية لجذب الانتباه في الأماكن الكبيرة والصاخبة والعرضة لإضاءة محيطية تتغير بين ضوء النهار القوي والليلي الخافت.

      شهادة IP56 ضد دخول الغبار والماء

      تتميز شاشات Philips الاحترافية التي تعمل بنظام التشغيل Android بالمرونة والأمان، كما أنها مُحسّنة لتطبيقات Android الأصلية، وتتميز بسهولة تثبيت تطبيقات الويب والبرامج مباشرة على الشاشة. يتم التحكم في كل ذلك عبر الاتصال بالإنترنت.

      تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي دون الحاجة إلى كبلات

      قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.

      عزز طاقة المعالجة في Android مع وحدة CRD50 اختيارية

      زوّد شاشة Philips الاحترافية بنظام على شريحة (SoC) من Android. تشكّل وحدة CRD50 الاختيارية جهاز OPS يمكّن قوة المعالجة في Android من دون الحاجة إلى كبلات. فيكفي أن تضع الوحدة في فتحة OPS التي تحتوي على كل التوصيلات الضرورية لتشغيلها (بما فيها مأخذ الطاقة).

      التشغيل والمراقبة والصيانة مع PPDS Wave (وحدات CRD50)

      تمكنك شاشة PPDS Wave-ready من إدارة هذا الجهاز وصيانته عن بعد، مع التبديل بين عروض المحتوي من أي مكان كنت، وفي أي وقت تختاره. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل مع تثبيت وإعداد مبسطين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة قوائم التشغيل وتحديد جداول الطاقة لتؤدي إلى توفير الوقت والطاقة والأثر البيئي.

      زجاج واقٍ مقوّى للسلامة والأمان

      شاشة عرض خارجية أنيقة بمستوى سطوع مرتفع تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع زجاج مقوّى وشهادة IP56 للاستخدام في جميع الأحوال الجوية، سواء كانت ساخنة أو باردة أو رطبة أو مغبرة.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        54,6  بوصة
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        138,7  سم
        الدقة المثلى
        1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
        السطوع
        2500  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        ‎1200 : 1
        معدل التباين الديناميكي
        500,000 : 1
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        6  ملي ث
        دقة البكسل
        0.63 x‏ 0.63 ملم
        ألوان الشاشة
        16,7 ملايين
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        دقة اللوحة
        1920x1080 بكسل

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الفيديو
        HDMI 1.3 ‏(عدد 1)
        تحكم خارجي
        • RJ45
        • أداة استشعار الضوء المحيط
        توصيلات أخرى
        • OPS
        • USB 2.0 ‏(عدد 1)

      • الأبعاد

        عرض الإطار الخارجي
        36.5 /36.5 /36 /36 مم (الجهة العلوية/اليسرى/ اليمنى/السفلية)
        تعيين العرض
        1282  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        753  ملليمترًا
        تعيين العمق
        106,2  ملليمترًا
        تعيين العرض (بوصة)
        50,47  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        29,65  بوصة
        تعيين العمق (بوصة)
        4,18  بوصة
        تركيب على الجدار
        400 مم × 600 مم / 1200 مم × 400 مم M8
        وزن المنتج
        يحدد لاحقاً  كلغ
        وزن المنتج (لِبرة)
        يحدد لاحقاً  رطل

      • الراحة

        الوضعية
        • أفقي
        • عمودي
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        RJ45
        التحكم بلوحة المفاتيح
        مخفية
        سهولة التثبيت
        مقابض الحمل
        تسهيلات أخرى
        مقابض الحمل
        أداء الصورة
        تحكم متقدم في الألوان

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        100 ~ 240 فولت للتيار المتردد، 50 ~ 60 هرتز
        استهلاك الطاقة (نموذجي)
        يحدد لاحقاً  واط
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.5 واط
        الاستهلاك (الحد الأقصى)
        220 واط

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        -20 ~ 45  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50,000  ساعة (ساعات)
        الارتفاع
        0 ~ 3000 م
        نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
        5 - 95% (من دون تكثيف)
        نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
        5 - 95% (من دون تكثيف)

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • دليل البدء السريع
        • جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA
        الملحقات المضمّنة
        شعار Philips ‏(x1)

      • متفرقات

        لغات العرض على الشاشة
        الإنكليزية
        الموافقات التنظيمية
        • CB
        • CE
        • EAC
        • PSE
        الكفالة
        ضمان لمدة 3 سنوات

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تشغيل صوت USB
        • AAC
        • AIF
        • AIFF
        • ASF
        • M3U
        • M4A
        • MP3
        • MP4
        • PLS
        • WAV
        • WMA
        تشغيل صور USB
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        تشغيل فيديو USB
        • ISM
        • M2TS
        • M4V
        • Manifest
        • MK3D
        • MKV
        • MP4
        • MPD
        • MPEG
        • MPG
        • MT2
        • MTS
        • TS
        • VOB

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 1024 ‏× 768،‏ 60‏، 75 هرتز
        • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
        • 1280‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏ × 800، 60 هرتز
        • 1280 x ‏960، 60 هرتز
        • 1360‏ × 768، 60 هرتز
        • 1366‏ × 768، 60 هرتز
        • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        • 640 ‏× 480،‏ 60‏، 72‏، 75 هرتز
        • 720 x ‏400، 70 هرتز
        • 800 ‏× 600،‏ 60‏، 75 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 1080i،‏ 25، 30 هرتز
        • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • دليل البدء السريع
      • جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA

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