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تلفزيون احترافي

70BFL2214/12
  • إنتاجية احترافية إنتاجية احترافية إنتاجية احترافية
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    تلفزيون احترافي

    70BFL2214/12

    إنتاجية احترافية

    تعزيز الإنتاجية. تتكامل شاشة B-Line من Philips بسلاسة مع أنظمة الشركات لتحكّم فعال. ويضمن Chromecast المضمّن تشغيل العروض التقديمية بسلاسة مع إمكانية مشاركة الوسائط لاسلكيًا وعلى الفور من أجهزة Windows وApple وAndroid™‎.

    تلفزيون احترافي

    إنتاجية احترافية

    تعزيز الإنتاجية. تتكامل شاشة B-Line من Philips بسلاسة مع أنظمة الشركات لتحكّم فعال. ويضمن Chromecast المضمّن تشغيل العروض التقديمية بسلاسة مع إمكانية مشاركة الوسائط لاسلكيًا وعلى الفور من أجهزة Windows وApple وAndroid™‎.

    إنتاجية احترافية

    تعزيز الإنتاجية. تتكامل شاشة B-Line من Philips بسلاسة مع أنظمة الشركات لتحكّم فعال. ويضمن Chromecast المضمّن تشغيل العروض التقديمية بسلاسة مع إمكانية مشاركة الوسائط لاسلكيًا وعلى الفور من أجهزة Windows وApple وAndroid™‎.

    تلفزيون احترافي

    إنتاجية احترافية

    تعزيز الإنتاجية. تتكامل شاشة B-Line من Philips بسلاسة مع أنظمة الشركات لتحكّم فعال. ويضمن Chromecast المضمّن تشغيل العروض التقديمية بسلاسة مع إمكانية مشاركة الوسائط لاسلكيًا وعلى الفور من أجهزة Windows وApple وAndroid™‎.

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    مراجعة كل السلسلة B-Line

      إنتاجية احترافية

      بفضل Chromecast المضمّن وHDMI بميزة التوصيل السريع

      • 70 بوصة، B-Line
      • مشغّل بواسطة Android™‎

      Chromecast مضمّن لمشاركة المحتوى لاسلكيًا

      نظّم اجتماعات بسلاسة أكبر وسرعة أعلى بفضل الاتصال اللاسلكي السلس بالشاشة الكبيرة من أي جهاز Apple أو Windows أو Android™‎. يتيح Chromecast المضمّن إمكانية إرسال العروض التقديمية والوسائط من الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمول واللوحي على الفور بدقة تصل إلى 4K. كذلك، يتميّز بسعر مقبول ولا يتطلب جهازًا إضافيًا، وهو آمن للاستخدام في الشركات.

      اكتشاف HDMI بميزة التوصيل السريع مع وظيفة التشغيل/إيقاف التشغيل التلقائي

      عندما لا يكون الاتصال اللاسلكي ممكنًا، تتعرّف وظيفة اكتشاف HDMI بميزة التوصيل السريع على التوصيلات المباشرة بالكبلات من مصادر العرض التقديمي وتتعامل تلقائيًا مع تغييرات المصدر ووظيفة التشغيل/إيقاف التشغيل.

      تقدّم لك تحديثات Android آخر الوظائف

      تتميّز شاشات Philips الاحترافية والمشغّلة بواسطة Android بسرعتها وتعددية استخدامها وسهولة التنقل فيها. وقد تم تحسينها لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرةً على الشاشة. أما التحديثات التلقائية فتضمن الحفاظ على التطبيقات قيد التحديث.

      الوصول إلى متجر Google Play للتطبيقات والوسائط

      استمتع بإمكانية وصول كامل إلى متجر Google Play بأكمله، لإضافة التطبيقات والألعاب والموسيقى والأفلام والمزيد غيرها بسهولة تامة إلى شاشة Philips الاحترافية. كذلك، تتم إضافة أدوات أعمال جديدة وخيارات ترفيه إضافية إلى الكتالوج بشكل يومي، لضمان إمكانية الوصول الدائمة إلى أحدث الصيحات العالمية.

      تكامل النظام مع تصديق Crestron Connected

      قم بتوصيل شاشة Philips الاحترافية هذه بشبكة Crestron لتحكّم كامل عن بُعد عبر الكمبيوتر المحمول أو سطح المكتب أو الجهاز المحمول. يمكنك تشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها وجدولة المحتويات وإدارة الإعدادات وتوصيل الأجهزة الخارجية بسهولة. يوفر Crestron Connected®‎ حلاً سريعًا وموثوقًا به وآمنًا على مستوى المؤسسات، لمشاركة المحتويات سلكيًا ولاسلكيًا من أجهزة Apple وWindows وAndroid وLinux.

      أداة جدولة لتشغيل المحتويات في أوقات محددة

      تسهّل أداة الجدولة المضمّنة تشغيل المحتويات والتطبيقات وفقًا لوقت محدد في اليوم لتوفير بيئة أكثر جاذبية مع نتائج أفضل.

      التشغيل والمراقبة والصيانة عبر CMND & Control

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN أو التردد اللاسلكي). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل تحديث البرامج والإعدادات، ومراقبة حالة الشاشات. سواء أكنت تتحكّم بتلفزيون واحد أم أكثر، تسهّل ميزة CMND & Control إدارة مجموعة الشاشات.

      قم بتثبيت التطبيقات وإدارتها عن بُعد مع AppControl

      تحكّم بالتطبيقات المثبتة على الشاشات الاحترافية من Philips بشكل كامل ومركزي. يسمح لك AppControl بتثبيت التطبيقات وحذفها وإدارتها على شاشات محددة أو على الشبكة بأكملها، لتتمكّن من تزويد النزلاء والعملاء بتجارب مخصصة، بغض النظر عن عدد الشاشات التي تديرها.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        70  بوصة
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        177  سم
        شاشة العرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        دقة اللوحة
        3840x2160p
        السطوع
        350  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        5000:1
        وضع التشغيل
        • أفقي
        • 16/7

      • دقة الشاشة المعتمدة

        HDMI
        ما يصل إلى 3840x2160p على 60 هرتز
        موالف
        • T2 HEVC: دقة تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        • غير ذلك: دقة تصل إلى 1920x1080p على تردد 60 هرتز
        USB‏، LAN
        • HEVC: دقة تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        • غير ذلك: دقة تصل إلى 1920x1080p على تردد 60 هرتز

      • جهاز الموالفة/الاستقبال/النقل

        تلفزيون رقمي
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC UHD ‏(ما يصل إلى 2160p60)
        تلفزيون تناظري
        PAL
        تشغيل IP (بروتوكول الإنترنت)
        • البث المتعدد
        • الإرسال الموحّد
        • HLS
        • قنوات تطبيقات البث المستقل عبر الإنترنت

      • تلفزيون Android

        نظام التشغيل
        Android TV™ 9 (Pie)‎
        تطبيقات مثبتة مسبقًا
        • YouTube
        • متجر Google Play*
        • Google Play Movies
        • Google Play Games
        • YouTube Music
        حجم الذاكرة (Flash)
        16 غيغابايت*

      • ميزات خاصة بالشركات

        عروض تقديمية سلكية
        • تحديد الإدخال التلقائي
        • تشغيل تلقائي
        • إيقاف تشغيل تلقائي
        عروض تقديمية لاسلكية
        • Chromecast مضمّن
        • مشاركة آمنة
        • مشاركة تتم إدارتها عبر الشبكة
        وظائف اللافتات الإعلانية
        • CMND&Create
        • أداة الجدولة
        • محتويات إعلانية على الشاشة
        التحكم
        • Crestron Connected (الإصدار 2)
        • Extron
        • Neets
        • SICP عبر IP
        قابل للتعديل
        • الشاشة الرئيسية
        • اسم الموقع
        • اسم الجهاز

      • ميزات التلفزيون الاحترافي

        الوضع الاحترافي
        • التحكّم بالإعدادات عند التشغيل
        • قفل قائمة التثبيت
        • قفل القائمة
        • الحدّ من مستوى الصوت
        التحكم
        • إدارة بُعد عبر IP باستخدام ميزة CMND
        • تحكّم API عبر JEDI من نظام Android
        • تحكّم عبر JAPIT من HTML5
        • AppControl
        الراحة
        • Google Assistant*
        • تسجيل الدخول إلى حساب Google
        • أكثر من 40 لغة قائمة معتمدة
        • توقّع الأحوال الجوية
        أمان
        • عزل مزدوج من الفئة II
        • مثبّط اللهب

      • الوسائط المتعددة

        ميزة تشغيل الفيديو معتمدة
        • التنسيقات: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • HEVC
        • الحاويات: AVI وMKV
        • VP9
        تنسيقات الموسيقى المعتمدة
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات الترجمة المعتمدة
        • SRT
        • SMI
        • TXT
        تنسيقات الصور المعتمدة
        • JPG
        • PNG
        • BMP
        • GIF

      • الصوت

        قوة إخراج الصوت
        20 (2x10)  واط
        مكبرات صوت
        • 2.0
        • توجيه الصوت نحو الأسفل
        ميزات الصوت
        • DTS-HD
        • متوافق مع Dolby Atmos
        • Dolby MS12D
        • AC-4
        • صوت DTS استوديو
        إخراج مكبر الصوت الخارجي
        1,5 واط أحادي، 8 أوم

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 220-240 فولط؛ 50-60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 0 إلى 40 درجة مئوية
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0,3 واط
        فئة ملصق الطاقة
        F
        قوة ملصق الطاقة الأوروبي
        100  واط
        ميزات توفير الطاقة
        • وضع Eco
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • مستشعر الضوء
        رقم تسجيل EPREL
        935914

      • الملحقات

        المضمنة
        • جهاز تحكّم عن بُعد 22AV1905A/12
        • بطاريتان AAA
        • سلك الطاقة
        • محوّل من RJ48 إلى DB9
        اختياري
        إعداد جهاز التحكّم عن بُعد 22AV9574A/12

      • اتصال لاسلكي

        شبكة محلية لاسلكية
        • 802.11‎ ac
        • Wifi-Direct

      • اتصال من الجزء السفلي

        هوائي
        IEC-75
        HDMI2
        HDMI 2.0 مع HDCP 2.2
        إيثرنت (شبكة اتصال محلية)
        RJ-45
        HDMI3
        HDMI 2.0 مع HDCP 2.2
        USB2
        USB 2.0
        تحكم خارجي
        RJ-48
        الطاقة الخارجية
        12 فولت، 1,5 أمبير كحد أقصى
        إخراج مكبر الصوت الخارجي
        مقبس صغير

      • جهة الاتصال

        فتحة الواجهة المشتركة
        CI+ 1.3.2
        HDMI1
        HDMI 2.0 مع HDCP 2.2
        خرج سماعة الرأس
        مقبس صغير
        USB1
        USB 3.0

      • تحسين الاتصال

        RJ48
        • الأشعة تحت الحمراء-إدخال/إخراج
        • واجهة Xpress التسلسلية
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التحكم بالعبور عن بعد
        • التحكم بصوت النظام
        HDMI
        • ARC (كل المنافذ)
        • تحديد الإدخال التلقائي

      • التصميم

        اللون
        رمادي أنثراسيت

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        1572  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        877  ملليمترًا
        تعيين العمق
        68/85  ملليمترًا
        وزن المنتج
        24.6  كلغ
        متوافق مع أداة تركيب على الحائط
        • M8
        • ‎300 x 300 مم

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          • يستند توفّر الميزات إلى التطبيق المختار من قِبل المسؤول عن التضمين.
          • لا تضمن Philips توفر التطبيقات أو استمرار عملها بالشكل الصحيح.
          • قد تكون مساحة الذاكرة المتوفرة الفعلية أقل، نظرًا إلى تكوين الجهاز المسبق
          • يتم عادة قياس الطاقة المستهلكة في وضع التشغيل وفقًا لمعيار IEC62087 Ed 2. وتعتمد الطاقة المستهلكة الفعلية على كيفية استخدام التلفزيون.
          • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).
          • يحتاج Google Cast الوصول إلى خوادم Google.
          • يستند توفّر Google Assistant إلى البلد وإعدادات اللغة. بهدف استخدام Google Assistant، يجب استخدام جهاز تحكّم عن بُعد اختياري مع ميزة الصوت.
          • إن Android وGoogle Play وChromecast هي علامات تجارية لـ Google LLC
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