مصدر إلهام للتعاون. أعلى مستوى من التفاعل. تأتي شاشة اللمس E-Line من Philips هذه مزوّدة بأفضل المواصفات، وهي مشغّلة بواسطة نظام Android وتتميّز ببرنامج تعليمي محسّن وتوافق محسّن مع البرامج، و20 نقطة لمس، وزجاج مقوّى ومقاوم للتوهّج.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Signage Solutions شاشة E-Line
شاشة تفاعلية للتعليم
مصدر إلهام للتعاون. أعلى مستوى من التفاعل. تأتي شاشة اللمس E-Line من Philips هذه مزوّدة بأفضل المواصفات، وهي مشغّلة بواسطة نظام Android وتتميّز ببرنامج تعليمي محسّن وتوافق محسّن مع البرامج، و20 نقطة لمس، وزجاج مقوّى ومقاوم للتوهّج.
شاشة تفاعلية للتعليم
مصدر إلهام للتعاون. أعلى مستوى من التفاعل. تأتي شاشة اللمس E-Line من Philips هذه مزوّدة بأفضل المواصفات، وهي مشغّلة بواسطة نظام Android وتتميّز ببرنامج تعليمي محسّن وتوافق محسّن مع البرامج، و20 نقطة لمس، وزجاج مقوّى ومقاوم للتوهّج.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Signage Solutions شاشة E-Line
شاشة تفاعلية للتعليم
مصدر إلهام للتعاون. أعلى مستوى من التفاعل. تأتي شاشة اللمس E-Line من Philips هذه مزوّدة بأفضل المواصفات، وهي مشغّلة بواسطة نظام Android وتتميّز ببرنامج تعليمي محسّن وتوافق محسّن مع البرامج، و20 نقطة لمس، وزجاج مقوّى ومقاوم للتوهّج.
تسمح فتحة OPS بتضمين الكمبيوتر الشخصي من دون الحاجة إلى كبلات
قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.
تقنية اللمس المتعدد القادرة على توفير 20 نقطة لمس
استمتع بتجربة تفاعلية استثنائية مع ما يصل إلى 20 نقطة لمس في الوقت نفسه. تُعد هذه الشاشة مثالية للتطبيقات التعاونية والتنافسية وهي تساعد في توصيل أي محتوى لجمهورك، ما يجعلها الخيار المثالي لمجال التعليم والأماكن العامة والشركات وقطاع الضيافة وأماكن البيع بالتجزئة. تتوافق لوحة اللمس مع HID (جهاز بواجهة بشرية)، ما يتيح التشغيل الصحيح لميزة التوصيل والتشغيل.
وضع لوح المعلومات مضمن
شجّع التعاون المرن بفضل وضع لوح المعلومات. ما عليك سوى تنشيط هذه الميزة لتحويل شاشتك إلى لوح فارغ يمكن لعدة مستخدمين الرسم عليه باليد أو بواسطة قلم مخصص للشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التقاط كل المحتويات الموجودة على الشاشة لطباعتها أو مشاركة الملف بسهولة تامة.
مشاركة الشاشة لاسلكيًا وخيارات متقدّمة للتعاون
اعرض أربعة موجزات على الشاشة الواحدة. تتيح لك مشاركة الشاشة لاسلكيًا توصيل أجهزة متعددة في الوقت نفسه للتبديل السريع بين المحتويات عند الحاجة. استخدم شبكة Wi-Fi الحالية لتوصيل الأجهزة على الفور وبشكل آمن، أو استخدم خيار دونجل التفاعلي مع كبل HDMI الاختياري الخاص بنا للإرسال مباشرةً إلى الشاشة من دون الحاجة إلى الاتصال بشبكتك الآمنة/المحمية.
Android: شغّل تطبيقك الخاص أو اختر تطبيقك المفضل لتشغيله
يمكنك العمل مع نظام التشغيل الأكثر تطورًا على الإطلاق وحفظ تطبيقك الخاص مباشرة في الشاشة، بفضل نظام التشغيل Android المضمّن في الشاشة. أو اختر تطبيقًا من مكتبة تطبيقات Android الواسعة وشغّل المحتويات منها. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك أداة الجدولة المضمنة بتقسيم تطبيقاتك ومحتوياتك بحسب العملاء والوقت في اليوم. أما ميزة التوجيه التلقائي فتعمد إلى عرض المحتوى باتجاه عمودي أو أفقي، وهي سهلة الاستخدام تمامًا مثل تدوير الشاشة.
استخدم Wave للحصول على نتائج ثورية
أطلق العنان للطاقة والتنوع والذكاء داخل شاشات E-Line من Philips عن بُعد باستخدام Wave. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل، مع تثبيت وإعداد مبسطَين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة قوائم التشغيل، وتحديد جداول الطاقة. توفير الوقت والطاقة والتأثير البيئي.
المواصفات التقنية
الصورة/الشاشة
حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
189,3
سم
حجم الشاشة القطري (بوصة)
74,5
بوصة
دقة اللوحة
3840 x 2160
الدقة المثلى
3840 × 2160 @ 60 هرتز
السطوع (قبل إضافة الزجاج)
410
cd/m²
السطوع (بعد إضافة الزجاج)
380
cd/m²
معدل التباين الديناميكي
500,000:1
زمن الاستجابة (النموذجي)
8,0
ملي ث
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
زاوية العرض (أفقية)
178
درجة
زاوية العرض (عمودية)
178
درجة
دقة البكسل
0,4296 x 0,4296 مم
ألوان الشاشة
1.07Billon
تحسين الصورة
3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
تعويض الحركة، إلغاء التشابك
مسح تدريجي
إلغاء التشابك بين 3D MA
تحسين التباين الديناميكي
تقنية اللوحة
ADS
نسبة التباين (نموذجي)
1200:1
نظام التشغيل
Android 11
دقة واجهة مستخدم نظام التشغيل
3840 × 2160 على 60 هرتز
دقة الشاشة المعتمدة
تنسيقات الكمبيوتر
640 × 350، 70 هرتز
640×480، 60، 67، 72، 75 هرتز
800×600، 56، 60، 72 ، 75 هرتز
832 × 624، 75 هرتز
848 × 480، 60 هرتز
960x720، 75 هرتز
1024x768، 60، 70 هرتز
1152 × 864، 60، 70، 75 هرتز
1152 × 900، 66 هرتز
1280 × 720، 60، 70 هرتز
1280 × 768، 60 هرتز، 75 هرتز
1280 × 800، 60، 75 هرتز
1280 x 960، 60 هرتز
1280x1024، 60، 67، 75 هرتز
1360 × 768، 60 هرتز
1366 × 768، 60 هرتز
1400 × 1050،60، 75 هرتز
1600 x 900، 60 هرتز
1600 × 1200، 60 هرتز
1680 × 1050، 60 هرتز
1920 × 1080، 60 هرتز
1920 × 1200، 60 هرتز
3840 × 2160، 24، 25، 30، 60 هرتز
1440 × 900، 60 هرتز
720 x 400، 70 هرتز
تنسيقات الفيديو
480 بكسل، 60 هرتز
720 بكسل، 50، 60 هرتز
1080 بوصة، 50، 60 هرتز
1080 بكسل، 50، 60 هرتز
2160p، 50، 60 هرتز
480 بوصة، 60 هرتز
إمكانية الاتصال
إدخال الفيديو
DVI - D (عدد 1)
HDMI 2.0 (عدد 3)
USB 2.0 (عدد 3)
USB 3.0 (عدد 3)
USB-C (لغاية 65 واط)
إدخال الصوت
مقبس صغير حجم 3,5 مم (عدد 1)
إخراج الفيديو
HDMI 2.0 (عدد 1)
إخراج الصوت
مقبس صغير حجم 3,5 مم (عدد 1)
تحكم خارجي
مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
RJ45
مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
توصيلات أخرى
OPS
بطاقة SD صغيرة
USB-B (عدد 3)
الراحة
الوضعية
أفقي (18/7)
وظائف حفظ الشاشة
نقل البكسل، مستوى سطوع منخفض
التوصيل الحلقي للإشارة
RS232
توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
سهولة التثبيت
الإدخال الذكي
إخراج تيار متناوب
قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
RS232
RJ45
التحكم بلوحة المفاتيح
قابلة للإقفال
إشارة التحكم عن بعد
قابلة للإقفال
تسهيلات أخرى
مقابض الحمل
شروط التشغيل
نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
0 ~ 40
درجة مئوية
نطاق درجة الحرارة (التخزين)
-20 ~ 60
درجة مئوية
الارتفاع
0 ~ 3000 م
متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
50,000
ساعة (ساعات)
نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
20 ~ 80% (من دون تكثيف)
نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
5 ~ 95% (من دون تكثيف)
الطاقة
استهلاك الطاقة (نموذجي)
190
واط
الاستهلاك (الحد الأقصى)
450 واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
<0.5 واط
مأخذ كهربائي رئيسي
100 ~ 240 فولت تقريبًا للتيار المتردد، 50/60 هرتز
ميزات توفير الطاقة
الطاقة الذكية
فئة ملصق الطاقة
G
الصوت
مكبرات صوت مضمّنة
15 واط (عدد 2)
الملحقات
الملحقات المضمّنة
قطعة قماش للتنظيف (عدد 1)
سلك طاقة التيار المتناوب
غطاء مفتاح طاقة التيار المتردد
مشبك كبلات (عدد 3)
كبل DVI - I (1,8 م) (عدد 1)
كبل HDMI (3 م) (عدد 1)
كبل مع مستشعر بالأشعة تحت الحمراء (1,8 م) (عدد 1)
شعار Philips (x1)
دليل البدء السريع (x1)
جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA
كبل RS232
كبل السلسلة التعاقبية RS232 (عدد 1)
قلم لمس (عدد 2)
كبل للتحويل من USBA إلى B (3 م) (عدد 1)
غطاء USB وبراغي
الملحقات الاختيارية
الدونجل التفاعلي
متفرقات
لغات العرض على الشاشة
العربية
الهولندية
الدانماركية
الإنكليزية
الفرنسية
الفنلندية
الألمانية
الإيطالية
اليابانية
النرويجية
البولندية
البرتغالية
الروسية
الأسبانية
السويدية
الصينية المبسطة
التركية
الصينية التقليدية
الموافقات التنظيمية
CE
FCC، الفئة أ
RoHS
CB
EAC
EMF
ETL
الكفالة
ضمان لمدة 5 سنوات
تطبيقات الوسائط المتعددة
تشغيل فيديو USB
H.263
H.264
H.265
MPEG1/2
MPEG4
VP8
VP9
تشغيل صور USB
BMP
JPEG
PNG
تشغيل صوت USB
AAC
HEAAC
MPEG
التفاعل
تقنية اللمس المتعدد
لمس الأشعة تحت الحمراء من دون فراغات
نقاط اللمس
20 نقطة لمس متزامنة
توصيل وتشغيل
متوافقة مع HID
زجاج واقٍ
مانع للتوهج
فلتر الضوء الأزرق
زجاج مقوّى للسلامة 7MOHS
مشغّل داخلي
CPU
MTK 9970A
الذاكرة
8 غيغابايت
حقيبة
eMMc سعة 32 جيجابايت
Wifi
2G/5G/6G 2T2R
الأبعاد
تعيين العرض
1715,5
ملليمترًا
تعيين الارتفاع
1007,6
ملليمترًا
تعيين العرض (بوصة)
67,54
بوصة
تعيين الارتفاع (بوصة)
39,67
بوصة
تعيين العمق (بوصة)
3,99 (أقصى عمق)/3,12 (العمق عند التثبيت على الحائط)
بوصة