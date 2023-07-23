تم تصميم شاشة D-Line من Philips للتفاعل مع جمهورك وإبهار المستهلكين. يتم تشغيل هذه الشاشة المتعددة الاستخدامات بواسطة نظام Android 11 للتكامل مع البرامج بسهولة، وهي مناسبة لترك أثر مدوٍّ في أي بيئة.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Signage Solutions شاشة D-Line
ذكية مع وحدات قابلة للتركيب لفترة استهلاك أطول
تم تصميم شاشة D-Line من Philips للتفاعل مع جمهورك وإبهار المستهلكين. يتم تشغيل هذه الشاشة المتعددة الاستخدامات بواسطة نظام Android 11 للتكامل مع البرامج بسهولة، وهي مناسبة لترك أثر مدوٍّ في أي بيئة.
ذكية مع وحدات قابلة للتركيب لفترة استهلاك أطول
تم تصميم شاشة D-Line من Philips للتفاعل مع جمهورك وإبهار المستهلكين. يتم تشغيل هذه الشاشة المتعددة الاستخدامات بواسطة نظام Android 11 للتكامل مع البرامج بسهولة، وهي مناسبة لترك أثر مدوٍّ في أي بيئة.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Signage Solutions شاشة D-Line
ذكية مع وحدات قابلة للتركيب لفترة استهلاك أطول
تم تصميم شاشة D-Line من Philips للتفاعل مع جمهورك وإبهار المستهلكين. يتم تشغيل هذه الشاشة المتعددة الاستخدامات بواسطة نظام Android 11 للتكامل مع البرامج بسهولة، وهي مناسبة لترك أثر مدوٍّ في أي بيئة.
يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بفضل الذاكرة الداخلية، كما يمكنك تحميل الوسائط إلى الشاشة وتشغيل المحتويات مباشرة. فهي تعمل جنبًا إلى جنب مع المستعرض الداخلي، وتكون بمثابة ذاكرة تخزين مؤقت عند بث المحتويات عبر الإنترنت. وفي حال فشل الاتصال بالشبكة، تحافظ الذاكرة الداخلية على المحتوى قيد التشغيل من خلال تشغيل نسخة تم تخزينها مؤقتًا، مما يضمن تشغيل الوسائط الخاصة بك حتى في حال تعطل الشبكة.
شاشة ADS بزاوية عرض عريضة
يمكنك المشاهدة من أي زاوية باستخدام تقنية ADS لعرض بزاوية عريضة. يوفر مفتاح الأبعاد الفائقة المتطور معالجة أسرع للصور على الشاشة لعمليات انتقال أسلس في المحتوى، ولدقة صور استثنائية، ولإعادة إنتاج الألوان بشكل فائق، مع زاوية عرض تبلغ 180 درجة.
وحدة 4G/LTE اختيارية لاتصال موثوق به
اختبر وحدة 4G/LTE الاختيارية التي نقدّمها لنطاق ترددي أكثر قابلية للتنبؤ وسرعات تنزيل أسرع، لتزويدك باتصال احتياطي موثوق به في حالة بيئات العمل 24:4 أو حيث لا تكون اتصالات الشبكة المحلية ممكنة.
FailOver. لن تعرض شاشاتك صفحة فارغة على الإطلاق
تُعد FailOver تقنية ثورية بالغة الأهمية للتطبيقات التجارية المتطلبة، تعمد إلى تشغيل نسخ محتويات احتياطية على الشاشة في حال فشل مشغل الوسائط. ما عليك سوى تحديد اتصال إدخال أساسي واتصال FailOver لتصبح جاهزًا للحماية الفورية.
قابلية التركيب - فترة استهلاك أطول للمنتجات
مدد فترة استهلاك شاشتك إلى المستقبل مع مقاربة وحدات قابلة للتركيب. استفد من الفرص لفترة استهلاك أطول للمنتجات مع مكونات يمكن فصلها واستبدالها، وتركيز صارم على الاستدامة، وتقليل التخلص من نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE).
معالج SoC مشغّل بواسطة Android. تطبيقات أصلية وتطبيقات على ويب
تأتي شاشة D-Line من Philips مزوّدةً بنظام Android 11، لتزويدك بتجربة الشاشة المتصلة والقصوى والأكثر أمانًا. كذلك، إنها محسّنة لتطبيقات Android الأصلية، وتمكّنك من تثبيت تطبيقات ويب والبرامج مباشرة على الشاشة، لإزالة الحاجة إلى مشغّل وسائط خارجي.
اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر السحابة
قم بتوصيل الشاشة وتحكّم بمحتوياتك عبر السحابة مع HTML5 المضمّن الذي نقدّمه، المستعرض المستند إلى Chromium. صمم محتوياتك عبر الإنترنت وقم بتوصيل شاشة واحدة أو الشبكة بأكملها، بتنسيق أفقي أو عمودي، وبدقة 4k UHD. ما عليك سوى الاتصال بالإنترنت عبر WiFi أو بواسطة كابل RJ45.
استخدم Wave للحصول على نتائج ثورية
أطلق العنان للطاقة والتنوع والذكاء داخل شاشات D-Line من Philips عن بُعد باستخدام Wave. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل، مع تثبيت وإعداد مبسطَين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة قوائم التشغيل، وتحديد جداول الطاقة. توفير الوقت والطاقة والتأثير البيئي.
المواصفات التقنية
إمكانية الاتصال
إخراج الصوت
وصلة مقاس 3.5 ملم
إدخال الفيديو
DVI-I (عدد 1)
DisplayPort 1.4 (عدد 1)
HDMI 2.0 (عدد 2)
USB 3.0 (عدد 2)
VGA (عبر DVI)
إدخال الصوت
مقبس مقاس 3,5 مم
توصيلات أخرى
موصلات هوائي 4G/LTE
Micro USB (x1) (OTG)
USB 2.0 (عدد 1)
إخراج الفيديو
DisplayPort 1.4 (عدد 1)
تحكم خارجي
RJ45
مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
WiFi
WiFi 6 + Bluetooth 5.2 (وحدة قابلة للانزلاق)
الصورة/الشاشة
حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
247.7
سم
حجم الشاشة القطري (بوصة)
97.5
بوصة
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
دقة اللوحة
3840 x 2160
دقة البكسل
0,56 (أفقي) x 0,56 (عمودي) [مم]
الدقة المثلى
3840 × 2160 على 60 هرتز
السطوع
500
cd/m²
ألوان الشاشة
1.07 مليار
نسبة التباين (نموذجي)
1200:1
معدل التباين الديناميكي
500,000:1
زمن الاستجابة (النموذجي)
8,0
ملي ث
زاوية العرض (أفقية)
178
درجة
زاوية العرض (عمودية)
178
درجة
تحسين الصورة
3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
تعويض الحركة، إلغاء التشابك
تحسين التباين الديناميكي
مسح تدريجي
تقنية اللوحة
ADS
نظام التشغيل
Android 11
الضباب
28%
الراحة
الوضعية
أفقي (24/7)
عمودي (24/7)
مصفوفة متجانبة
لغاية 10 × 15
وظائف حفظ الشاشة
نقل البكسل
التحكم بلوحة المفاتيح
مخفية
قابلة للإقفال
التوصيل الحلقي للإشارة
توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
DisplayPort
RS232
وظائف توفير استهلاك الطاقة
الطاقة الذكية
قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
RS232
فتحة 4G mPCIe خارجية
RJ45
WiFi
بروتوكول WiFi
a b g n، 802.11 ax، 802.11 ac
الصوت
مكبرات صوت مضمّنة
2 × 10 واط (RMS)
الطاقة
مأخذ كهربائي رئيسي
100 ~ 240 فولت للتيار المتردد، 50 ~ 60 هرتز
استهلاك الطاقة (نموذجي)
TBD
واط
الاستهلاك (الحد الأقصى)
يحدد لاحقاً
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
<0,5 واط
فئة ملصق الطاقة
G
دقة الشاشة المعتمدة
تنسيقات الكمبيوتر
1920 × 1080، 60 هرتز
1280 × 1024، 60 هرتز
1024 × 768، 60 هرتز
1280 × 720، 60 هرتز
1440 × 900، 60 هرتز
1600 x 900، 60 هرتز
1680 × 1050، 60 هرتز
3840 × 2160، 30، 60 هرتز
640 × 480، 60 هرتز
800 × 600، 60 هرتز
تنسيقات الفيديو
1080 بكسل، 50، 60 هرتز
1080 بوصة، 50، 60 هرتز
480 بوصة، 60 هرتز
480 بكسل، 60 هرتز
576 بوصة، 50 هرتز
576 بكسل، 50 هرتز
720 بكسل، 50، 60 هرتز
2160p، 50، 60 هرتز
الأبعاد
تعيين العرض
2193,2
ملليمترًا
وزن المنتج
90,6
كلغ
تعيين الارتفاع
1248,2
ملليمترًا
تعيين العمق
87,9 (العمق عند التركيب على الحائط)/ 97,9 (العمق على المقبض)
ملليمترًا
تعيين العرض (بوصة)
86,35
بوصة
تعيين الارتفاع (بوصة)
49.14
بوصة
تركيب على الجدار
800 (أفقي) x 400 (عمودي) مم، M8
تعيين العمق (بوصة)
3,46 (العمق عند التركيب على الحائط)/ 3,85 (العمق على المقبض)
بوصة