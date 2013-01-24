الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

Signage Solutions شاشة Q-Line

BDL4330QL/00
  • تميّز تميّز تميّز
    -{discount-value}

    Signage Solutions شاشة Q-Line

    BDL4330QL/00

    تميّز

    أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Full HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن، من دون الحاجة إلى أي معدّات إضافية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Signage Solutions شاشة Q-Line

    تميّز

    أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Full HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن، من دون الحاجة إلى أي معدّات إضافية.

    تميّز

    أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Full HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن، من دون الحاجة إلى أي معدّات إضافية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Signage Solutions شاشة Q-Line

    تميّز

    أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Full HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن، من دون الحاجة إلى أي معدّات إضافية.

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل q-line-series

      تميّز

      شاشة 16/7 سهلة الإعداد

      • 43 بوصة
      • إضاءة LED الخلفية المباشرة
      • تقنية Full HD
      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

      CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

      CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

      تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.

      إدارة النظام عن بُعد من خلال CMND

      تحكّم بشبكة شاشات Philips الاحترافية. تسمح لك ميزة CMND بالتحكم والتحديث والصيانة واللعب عبر واجهة واحدة سهلة الاستخدام. استمتع بتحكّم شامل، بدءًا من التثبيت ووصولاً إلى عمليات التشغيل اليومية.

      مشغّل وسائط مضمّن. جدولة سهلة لمحتوى USB

      يمكنك جدولة المحتوى الذي يجب تشغيله من جهاز USB بسهولة تامة. يتم تنشيط شاشة Philips الاحترافية من وضع الاستعداد لتشغيل المحتوى الذي تريده، ومن ثم تعود إلى وضع الاستعداد بعد الانتهاء.

      الذاكرة الداخلية. قم بتحميل المحتوى لتشغيله على الفور

      يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بدون الحاجة إلى مشغّل خارجي ثابت. تأتي شاشة Philips الاحترافية مزوّدة بذاكرة داخلية تسمح لك بتحميل الوسائط إلى الشاشة لتشغيلها على الفور. كذلك، تعمل الذاكرة الداخلية أيضًا كذاكرة تخزين مؤقت لبث المحتويات عبر الإنترنت.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        108  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        42.5  بوصة
        دقة اللوحة
        1920x1080 بكسل
        الدقة المثلى
        1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
        السطوع
        350  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        3000:1
        معدل التباين الديناميكي
        500,000:1
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        6.5  ملي ث
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        دقة البكسل
        0.49 x‏ 0.49 ملم
        ألوان الشاشة
        16,7 ملايين
        DICOM
        D-image للاستخدام السريري

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
        • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
        • 1024‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏ × 800، 60 هرتز
        • 1360‏ × 768، 60 هرتز
        • 1366‏ × 768، 60 هرتز
        • 1440‏ × 900، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 480 بوصة،‏ 60 هرتز
        • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
        • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
        • 576 بوصة،‏ 50 هرتز
        • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الفيديو
        • DVI-D
        • HDMI
        • مكوّن (RCA)
        • مركّب (RCA)
        • VGA ‏(D-Sub تناظري)
        إدخال الصوت
        • مقبس مقاس 3,5 مم
        • الصوت اليسار/اليمين (RCA)
        إخراج الصوت
        • الصوت اليسار/اليمين (RCA)
        • وصلة مقاس 3.5 ملم
        تحكم خارجي
        • RJ45
        • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
        • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
        توصيلات أخرى
        USB

      • الراحة

        الذاكرة
        • الوصول إلى الذاكرة الداخلية
        • eMMC سعة 8 جيجابايت
        وظائف حفظ الشاشة
        نقل البكسل
        وظائف توفير استهلاك الطاقة
        الطاقة الذكية
        مصفوفة متجانبة
        لغاية 15‏ × 15
        بدء التشغيل
        • تأخير التشغيل
        • حالة التشغيل
        • التنشيط عبر شبكة الاتصال المحلية
        نافذة بدء التشغيل
        تمكين / تعطيل شعار Philips
        التحكم بلوحة المفاتيح
        • قابلة للإقفال
        • مخفية
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        • RS232
        • RJ45
        • سلك واحد (HDMI-CEC)
        التوصيل الحلقي للإشارة
        • RS232
        • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء

      • الأبعاد

        عرض الإطار الخارجي
        11,9 (TLR) / ‏14,9 (B) مم
        تعيين العرض
        968,2  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        559,4  ملليمترًا
        تعيين العمق
        59.9  ملليمترًا
        تعيين العرض (بوصة)
        38,12  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        22,02  بوصة
        تعيين العمق (بوصة)
        2,36  بوصة
        دعامة التثبيت VESA
        400 x ‏400 مم، 200×200 مم، M6
        وزن المنتج
        8,70  كلغ
        وزن المنتج (لِبرة)
        19,18  رطل

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        5 ~ 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20 ~ 80  %
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50,000  ساعة (ساعات)

      • الطاقة

        الاستهلاك (وضع التشغيل)
        87 واط (طريقة الاختبار EnergyStar 6.0)
        مأخذ كهربائي رئيسي
        100 ~ 240 فولت للتيار المتردد
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0,5 واط

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        2 × 10 واط (RMS)

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تشغيل فيديو USB
        • 3G2
        • 3GP
        • ASF
        • ASX
        • AVI
        • DAT
        • DivX
        • F4V
        • FLV
        • M2TS
        • M4V
        • MK3D
        • MKV
        • MOV
        • MP4
        • MPE
        • MPEG
        • MPG
        • MTS
        • QT
        • TRP
        • TS
        • TTS
        • VOB
        • WEBM
        • WMV
        • Xvid
        تشغيل صور USB
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        تشغيل صوت USB
        • AAC
        • AC3
        • AIF
        • AIFF
        • AMR
        • EC3
        • M4A
        • MP3
        • OGA
        • OGG
        • WAV
        • WMA

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • كبل RS232
        • كبل VGA
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
        • دليل المستخدم على قرص مضغوط
        • دليل البدء السريع

      • متفرقات

        الكفالة
        ضمان لمدة 3 سنوات
        لغات العرض على الشاشة
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الإيطالية
        • البولندية
        • الروسية
        • الأسبانية
        • التركية
        • الصينية المبسطة
        • الصينية التقليدية
        الموافقات التنظيمية
        • CE
        • CCC
        • UL/cUL
        • C-Tick
        • BSMI
        • CB
        • GOST
        • CECP
        • EPA

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • كبل RS232
      • كبل VGA
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • دليل المستخدم على قرص مضغوط
      • دليل البدء السريع

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز